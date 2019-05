Abgängiger Tourist wiedergefunden

Wien (OTS) - 22.05.2019, 13:00 Uhr

11., Simmeringer Hauptstraße

Beamte der Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße bemerkten im Rahmen des Streifendienstes einen augenscheinlich verwirrten, aufgeregten Mann (75). Er machte in gebrochenem Englisch verwirrte Angaben über seine Ehefrau, konnte seinen Namen nicht nennen und hatte überdies keine Ausweisdokumente bei sich. Aufgrund besonderer Kenntnisse im Bereich Demenz (Demenzfreundliche Dienststelle, siehe unten) konnten die Polizisten die persönliche Situation des 75-Jährigen richtig einschätzen und den Mann nach Verbringung auf die Polizeiinspektion beruhigen.

Die Beamten konnten in Folge herausfinden, in welchem Hotel der 75-jährige Tourist nächtigte. Dort brachten sie in Erfahrung, dass die Ehefrau des Mannes ihn bereits suchte und er offenbar alleine das Hotel verlassen hatte. Der 75-Jährige wurde mit einem Streifenwagen in das Hotel im 15. Bezirk gebracht und seiner Frau übergeben.

Die Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße ist – so wie viele andere Dienststellen der Wiener Polizei – als „Demenzfreundliche Dienststelle“ zertifiziert. Das bedeutet, dass alle Beamtinnen und Beamte der Inspektion freiwillig eine besondere Schulung für den Umgang mit Demenzkranken absolviert haben, um auf die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen in diesem Bereich besser vorbereitet zu sein.

