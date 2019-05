Mobiles Lernen als Erfolgsrezept in der Backstube

Zum Onboarding und zur Schulung seiner Mitarbeiter verwendet Der Bäcker Ruetz, ein Tiroler Traditionsbetrieb, eine mobile Lern-App des Institute of Microtraining.

Tirol (OTS) - Das Thema Wissenstransfer haben erfolgreiche Unternehmen längst am Schirm. Der Bäcker Ruetz geht in puncto Mitarbeiterschulung einen modernen Weg und verwendet eine Lern-App des Institute of Microtraining (IOM). „Als über 115-jähriges Traditionsunter-nehmen wissen wir, wie wichtig es ist, Wissen weiter zu geben. Auch wenn wir ein Familienunternehmen in 5. Generation sind, dürfen wir uns keinesfalls dem digitalen Wandel verschließen und setzen daher auf zeitgemäße Schulungen unserer Mitarbeiter. Mobiles Lernen, also Lernen am Handy, wann und wo man will, ist unschlagbar zeit- und kostengünstig“, so Bäckermeister Christian Ruetz.

Eine App - variable Verwendung

Über die „Ruetz - Mobiles Lernen“-App wird auf aktuelle Schulungen zugegriffen, die das firmeninterne Wissen konsequent und nachhaltig sichern. Die mobile Lernlösung wird aber nicht nur für laufende Schulungen verwendet, sondern auch für das Onboarding neuer Mitarbeiter. „Ein gutes Onboarding schafft nicht nur einen Wohlfühlfaktor für neue Mitarbeiter, sondern hat auch entscheidenden Einfluss auf die Verweildauer der neuen Mitarbeiter im Unternehmen. Eine Frühfluktuation kann dadurch deutlich vermindert werden“, erklärt Rita Schmiederer, Institute of Microtraining.

„Und um ein Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber im „war of talents“ zu positionieren ist es wichtig, die Kernbotschaften herauszuarbeiten und den Mitarbeitern bequem und einfach zugänglich zu machen“, betont IOM-Geschäftsführer Dieter Duftner.

Wissen wird erlernt, verankert und ist messbar

„Die intelligenten Lernalgorithmen der App gewährleisten, dass frisch erlerntes Wissen im Langzeitgedächtnis verankert wird“, erklärt Duftner. „Wissen durch kleine, spielerische Einheiten zu lernen und laufend zu wiederholen, hebelt die Vergessenskurve aus.“ Die Lernergebnisse der App-Benutzer sind zudem jederzeit abrufbar und messbar.

„Das Erstellen der Lerninhalte ist einfach, wir sind mittlerweile sehr schnell darin“, berichtet Ruetz von seinen Erfahrungen. Der Inhalt der Ruetz-App wurde vom Institute of Microtraining mithilfe ihrer „Lernmanufaktur“ erstellt. Ergänzend dazu wird weiterer Content von den Bäcker Ruetz-Führungskräften selbständig erarbeitet. Die Themen sind breit gestreut und reichen vom Erscheinungsbild, über Präsenz im Verkauf bis hin zum Kundenservice.

Sämtliche Inhalte werden nach methodisch didaktischen Gesichtspunkten erstellt, wobei die Wissensaufbereitung ganz unterschiedlich gestaltet werden kann. So kommen in den Lerneinheiten auch Lehrvideos, schriftliche Anleitungen und Quizduelle zum Einsatz.

Innovation und Tradition

Das Traditionsunternehmen Der Bäcker Ruetz wurde für seine Mitarbeiterschulung und die innovative Lehrlingsausbildung bereits mehrfach ausgezeichnet. „Es gilt das hohe Niveau der Mitarbeiterschulungen zu halten und neue Mitarbeiter schnell und effizient einzuschulen, das ist mit der Lern-App möglich“, ist Ruetz überzeugt.

Das Institute of Microtraining (IOM):

IOM zählt zu den innovativsten Trainingsanbietern in Europa und gilt als Vorreiter im Mobile Learning-Sektor. IOM verfügt über rund 200 methodisch ausgebildete und zertifizierte Trainer in ganz Europa. Niederlassungen gibt es in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Großbritannien. IOM gehört zum Unternehmensverbund duftner.digital. IOM wurde 2010 vom Bildungs- und Digitalisierungsexperten Mag. Dieter Duftner in Innsbruck gegründet.

