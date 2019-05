Margareten: Schreibmüller lädt zum Wettlesen ein

„Rotlicht Poetry Slam“ am 24.5, Info: Telefon 0676/480 48 61

Wien (OTS/RK) - Christian Schreibmüller organisiert in Kooperation mit dem Verein „Aktionsradius Wien“ die Reihe „Rotlicht Poetry Slam“. Bei dem Wettlesen sollen die teilnehmenden Dichterinnen und Dichter selbst verfasste Texte zum Thema „Liebe – Erotik - Beziehung“ vortragen. Wer zwei Werke (Dauer: höchstens jeweils fünf Minuten) oder mehrere kurze Lyrik- oder Prosa-Beiträge zu Gehör bringt, kann von der Publikumsjury zur Siegerin bzw. zum Sieger des Abends gewählt werden. Am Freitag, 24. Mai, beginnt um 19.30 Uhr in der „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117) die nächste amouröse Lesung. Moderatorin: Johanna Obernberger. Mit melodiösen Darbietungen (außer Konkurrenz) ist zu rechnen. Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro. Einlass: ab 19.00 Uhr. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0676/480 48 61. Information per E-Mail: levitlevlev@gmail.com.

Über sonstige Kultur-Termine in der mittlerweile als „Bar der Künste“ bekannten „Arena Bar“ informiert das Team des Vereins „Aktionsradius Wien“ unter der Telefonnummer 332 26 94. Zudem ist die „Aktionsradius“-Mannschaft per E-Mail erreichbar. Die Adresse lautet office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstalter und Poet Christian Schreibmüller: www.poetryslam.at/poet_christian_schreibmueller.html

Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Etablissement „Arena Bar“: www.arenabarvariete.at

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

