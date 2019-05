Köstinger: Neues Diskussionsformat „Stallgespräche“ gestartet

Auftakt für bundesweite Veranstaltungsreihe in der Steiermark; rund 150 überwiegend jugendliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Wien (OTS) - „Agrarpolitik dort diskutieren, wo sie gelebt wird – auf den Höfen.“ So lautet das Motto der am Mittwochabend am Winkelhof in der Steiermark offiziell gestarteten Stallgespräche, die vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) gemeinsam mit der Landjugend und der Landwirtschaftskammer organisiert werden. In lockerer Atmosphäre diskutierte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger mit rund 150 jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. „Viele Jugendliche tun sich schwer, bei einer Versammlung vor hunderten Funktionärinnen und Funktionären aufzutreten, um ihre Meinung zu äußern. Diese Hemmschwelle wollen wir mit den Stallgesprächen überwinden – es ist ein bodenständiges Format, bei dem wir auf Augenhöhe miteinander diskutieren“, erklärte die Ministerin.

Köstinger besucht im Verlauf dieser Veranstaltungsreihe sämtliche Bundesländer, um mit jungen Menschen über die Zukunft der Landwirtschaft zu diskutieren. Das Format bindet Jugendliche aktiv in die Diskussion agrarpolitischer Zukunftsthemen ein – mit digitalen Live-Votings sowie Quiz- und Meinungsabfragen. Es geht dabei um Schlüsselbereiche wie Digitalisierung, Direktvermarktung, Regionalität, Lebensmittelqualität, Herkunftskennzeichnung, Klimawandel, Gemeinsame Agrarpolitik und vieles mehr. „Die Jugend von heute gestaltet den ländlichen Raum von morgen. Gemeinsam können wir die zentralen Herausforderungen in Angriff nehmen und unsere Regionen zukunftsorientiert weiterentwickeln“, betont Köstinger.

„Die Stallgespräche geben uns als Landjugend die Möglichkeit, direkt im ländlichen Raum, direkt auf den Betrieben, genau dort wo die Herausforderung im Bereich der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes auch tatsächlich präsent werden, aktiv an der Diskussion teilzunehmen und dadurch ein Stück weit selbst aktiv mitzuwirken, ein Stück weit Agrarpolitik zu betreiben und gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten. Wir als Jugendliche haben viel zu sagen und viele Lösungsvorschläge um die Zukunft, die ja schließlich uns gehört, so zu gestalten wie sie unseren Vorstellungen entspricht“, freut sich Martin Kubli Bundesleiter der Landjugend über die Premiere.

Auftakt in der Steiermark

An der Auftaktveranstaltung am Winkelhof beteiligten sich, neben Ministerin Elisabeth Köstinger und LJ-Leiter Martin Kubli, auch der Leiter der steirischen Landjugend Stefan Sonnleitner, Landesrat Johann Seitinger und die Vizepräsidentin der Landeskammer Steiermark Maria Pein. Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Themen „Ländlicher Raum“ und „Mehr Wertschöpfung in unseren Betrieben“.

Fotos zur Veranstaltung finden Sie im Fotoservice des BMNT



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Michael Strasser

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71100 - DW 606716

michael.strasser @ bmnt.gv.at

http://bmnt.gv.at