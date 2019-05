„Die Blockchain wird bleiben!“ – Zukunftsmodelle für die Immobilienbranche

Das war die blockchain-REAL-Konferenz am 21. Mai im So/Vienna

Eines der wichtigsten Anwendungsfelder der Blockchain-Technologie wird die Immobilienbranche sein. Wir haben viele konkrete Ansätze und Ideen gesehen und freuen uns, einen Beitrag zur Weiterentwicklung dieser Technologie vor allem aus rechtlicher und steuerrechtlicher Sicht zu leisten. Mag. Klaus Kornherr

Wien (OTS) - Am 21. Mai fand die blockchain-REAL (BR 19) zum ersten Mal in Wien statt. Rund 150 Gäste aus der Immobilienwirtschaft besuchten die ausverkaufte Konferenz und diskutierten die Chancen und Risiken beim Einsatz der Blockchain-Technologie. Redner und Besucher waren sich einig, dass die Blockchain-Technologie die Immobilienbranche nachhaltig verändern wird.

Die Themen des Tages waren: Wo und wie kommt die Technologie heute bereits zum Einsatz? Welche Ideen gibt es für weitere Anwendungen? Wo liegen die gesetzlichen Grenzen und wie ist es um das Thema Absicherung bestellt? Und last but not least: kann man damit schon Geld verdienen? Viele praktische Ansätze und rege Diskussionen führten zur Erkenntnis: Die Blockchain-Technologie ist nicht nur ein Hype, sondern wird fixer Bestandteil der Immobilienbranche werden.

Unterstützung und Lob gab es von der Stadt Wien. Gemeinderat Mag. Markus Schober betonte bei der Eröffnung der blockchain-REAL die Wichtigkeit dieser Form von Expertenvernetzung und Innovationsmanagement im Zentrum Wiens, als smarteste Stadt der Welt.

Die Veranstaltung wurde vom Linde Verlag gemeinsam mit dem Ideen-Gründer Dipl.-Ing. Walter Strametz, IMD MBA und dem Gewinn-Verlag organisiert. Mag. Klaus Kornherr, Geschäftsführer Linde Verlag: „Eines der wichtigsten Anwendungsfelder der Blockchain-Technologie wird die Immobilienbranche sein. Wir haben viele konkrete Ansätze und Ideen gesehen und freuen uns, einen Beitrag zur Weiterentwicklung dieser Technologie vor allem aus rechtlicher und steuerrechtlicher Sicht zu leisten.“

Mehr zur blockchain REAL Konferenz: www.blockchain-real.at

