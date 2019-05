Sima: „Mein Markt, mein Grätzl“: Sommerkino startet morgen auf Wiens Märkten

Filme schauen unter freiem Himmel inmitten kulinarischer Genüsse

Wien (OTS) - Es muss ja nicht immer Popcorn sein. Kino einmal anders: Ab morgen, 24. Mai, gibt es auf etlichen Märkten Filmklassiker unter freiem Himmel, inmitten kulinarischer Schmankerl am Markt. Das Sommerkino ist eines der vielen Angebote, um die Märkte in Wien noch attraktiver zu machen und auch für neue Zielgruppen zu erschließen: „Unsere Märkte sind viel mehr als nur Nahversorger, sie sind Treffpunkt im Grätzl und Orte des Zusammenlebens und daher setzen wir heuer viele Aktionen, um noch mehr Menschen von den Märken in unserer Stadt zu begeistern“, so Märktestadträtin Ulli Sima. Vor dem „Kinoabend“ kann man sich mit kulinarischen Schmankerln eindecken und auch noch gleich den Tageseinkauf erledigen.

Bei freiem Eintritt gibt es auf unterschiedlichen Märkten Filmprogramm mit preisgekrönten Produktionen und zeitlosen Filmklassikern. Das Wanderkino unter den Wiener Sommerkinos geht 2019 zum bereits 30. Mal an den Start. Das Volxkino ist somit das erste und das älteste Open-Air-Kino der Stadt.

Mehr Infos zu den Filmen und das komplette Programm vom Volxkino gibt es unter http://volxkino.at/events/kategorie/veranstaltungsuebersicht/

24. Mai, 21.00 Uhr

GEGEN DEN STROM

1020 Wien, Karmelitermarkt

25. Mai, 21.00 Uhr

SWEET COUNTRY

1020 Wien, Karmelitermarkt

29. Mai, 21.00 Uhr

STARBUCK

1120 Wien, Meidlinger Markt

13. Juni, 21.00 Uhr

THE FLORIDA PROJECT

1060 Wien, Naschmarkt

14. Juni, 21.00 Uhr

AUF DER ANDEREN SEITE DER HOFFNUNG

1180 Wien, Johann-Nepomuk-Vogl-Markt

19. Juni, 21.00 Uhr

HARRI PINTER DRECKSAU

1210 Wien, Floridsdorfer Markt

04.Juli, 21.00 Uhr

THE FLORIDA PROJECT

1150 Wien, Schwendermarkt

05. Juli, 21.00 Uhr

UNDER THE SILVER LAKE

1180 Wien, Kutschkermarkt

12. Juli, 21.00 Uhr

JOY

1160 Wien, Brunnenmarkt

12. Juli, 21.00 Uhr

DAS ERSTE JAHRHUNDERT DES WALTER ARLEN

1160 Wien, Brunnenmarkt

