Semtainment & Barracuda Music präsentieren BRYAN ADAMS mit seiner Tour "Shine A Light 2019"!

Moosburg (OTS) - Seine Karriere dauert bereits über vier Jahrzehnte an, er ist für eine Vielzahl an Rock-Hits mit Wohlfühlsound bekannt – die kanadische Ikone Bryan Adams kündigt seine gigantische „Shine A Light Tour“ an. Mit dieser Tour wird er am 08. November 2019 die KÄRNTEN HALLE der Messe Klagenfurt zum Beben bringen.



Bryan Adams, einer der meist gefeierten Sänger und Songwriter, ist bekannt für seine Hits wie „(Everything I Do) I Do It For You”, „Summer of’69” oder seine Zusammenarbeit mit Rod Stewart und Sting “All for Love”.

Der mit dem Grammy ausgezeichnete Künstler hat in über 40 Ländern mit einer Reihe von Nr. 1 Hits Erfolge erzielt und weltweit über 65 Millionen Platten verkauft. Sein Durst nach Auftritten und seine einzigartigen Live-Konzerte haben ihn zu einem der weltbesten Rocksänger unserer Zeit gemacht.

Rückfragen & Kontakt:

Semtainment GmbH & CO KG

Nina Schnitzler, BSc

Marketing & Presse

0664/ 1569796

nina @ semtainment.at

www.semtainment.at