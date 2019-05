Geflügelgesundheitsdienst QGV veröffentlicht Kurzfilm über Antibiotika-Monitoring

Wirkstoffmenge im Jahr 2018 erneut reduziert

Tulln (OTS) - Die Österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV) veröffentlicht anlässlich einer heute stattfindenden Tagung des Vorstandes einen Kurzfilm über das Antibiotika-Management. In Zusammenarbeit mit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit konnten die Auswertungen der Antibiotika-Verbrauchsdaten für das vergangene Jahr abgeschlossen werden. Dabei ist ein durchaus erfreuliches Ergebnis, nämlich dass der Gesamt-Antibiotika-Verbrauch im Jahr 2018 neuerlich leicht reduziert werden konnte. "Dank der Anstrengungen aller Betreuungstierärzte und aller Betriebe ist eine Reduktion des Antibiotikaeinsatzes in Geflügelbeständen auf insgesamt 2,08 t eingesetzte Wirkstoffmenge gelungen. Bezogen auf das Vergleichsjahr 2011 erreichte die Geflügelwirtschaft somit eine Reduktion um 56%", berichtet die Obfrau des Geflügelgesundheitsdienstes, Martina Glatzl.

"Es ist EU- und weltweit einzigartig, dass landesweit die gesamte Produktion derart vollständig, transparent und rückverfolgbar dokumentiert wird und die Daten im Interesse der Lebensmittelsicherheit zur Verfügung stehen", unterstreicht Glatzl.

Vollständige Daten zum Antibiotikaeinsatz

Seit 2008 verfügt die QGV über vollständige Daten zum Antibiotikaeinsatz in der heimischen Geflügelhaltung. Auf Basis der Veterinär-Antibiotika-Mengenströme-Verordnung wurde die QGV vom Gesundheitsministerium als Meldestelle und Bündler für Antibiotika-Daten des Geflügelsektors in Österreichs anerkannt. Durch wissenschaftlich analysierte Daten und Statistiken wurde es möglich, in Kooperation mit der Abteilung Daten, Statistik und Risikomanagement der AGES Graz aussagekräftige Benchmarks zu entwickeln, die Auskunft über den Status der einzelnen Betriebe geben.

Über ein neu entwickeltes Statistik-Modul in der zentralen Datenbank "Poultry Health Data" (PHD), kann ab sofort jeder Geflügelhalter Kennzahlen, Grafiken und Benchmarks über die Antibiotika-Verschreibungen bei seinen Herden im Vergleich zu allen anderen Berufskollegen online ablesen.

Ziel: Einsatz kritischer Antibiotika verringern oder ganz vermeiden

"Wir möchten sicherstellen, dass alle Geflügelhalter und Betreuungstierärzte durch bestmögliche Informationen Kenntnis darüber haben, wie es um den Antibiotikaeinsatz im Vergleich zu den anderen Geflügelbetrieben Österreichs steht", erläutert Glatzl. "Unser Ziel ist es nun, in erster Linie den Einsatz kritischer Antibiotika, also solcher, die für die Humanmedizin von Bedeutung sind, zu verringern oder gänzlich zu vermeiden", so die QGV-Obfrau.

Wesentlicher Beitrag für die Lebensmittelsicherheit

Für Glatzl ist die Dokumentation der Antibiotika-Anwendungen in der zentralen Datenbank PHD deshalb von so großem Wert, weil durch das System der herdenbezogenen, vollständigen Datenkette eine durchgängige und rückverfolgbare Transparenz gelungen ist, die sowohl den Betrieben und den Tierärzten in der täglichen Praxis als auch den Amtstierärzten der Veterinärbehörden und den Organen der Lebensmittelaufsicht enorme Vorteile bringt. "Die QGV ist davon überzeugt, dass die Bemühungen zur Reduktion des Antibiotika-Verbrauchs einen wesentlichen Beitrag für die Lebensmittelsicherheit darstellen", so Glatzl.

Der neue Kurzfilm zum Thema Antibiotika-Einsatz in der Geflügelwirtschaft ist ab sofort auf Youtube sowie auf www.qgv.at verfügbar. (Schluss)

