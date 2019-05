Aviso: Pressegespräch "Handelsverband Omnichannel Readiness Index 2.0 (ORI) & Report zur digitalen Lage des österreichischen Handels.

DER digitale Benchmark zeigt, wie sich der österreichische Handel entwickelt hat. Eine Detailanalyse 45 heimischer Retailer. Erster Selfcheck für KMU & erstmalige Vergleichswerte

Wien (OTS) - Wie gut sind die digitalen Kanäle im Handel verzahnt? Der Handelsverband präsentiert zum zweiten Mal in Folge den Omnichannel Benchmark und Leitfaden, der zum europäischen Vorzeigeprojekt avanciert ist.

Seit seinem Launch vor genau einem Jahr hat sich der Handelsverband Omnichannel Readiness Index zum Vorzeigeprojekt entwickelt: ORI wurde für weitere Länder und Branchen adaptiert, ist zum Standard geworden für die Reifegradmessung von Unternehmen, die sich vertriebskanalübergreifend kundenorientiert aufstellen.

Der Pionier Handelsverband stellt nun die zweite Auflage des österreichischen ORI vor: In Kooperation mit Google und MindTake wurden erneut 45 Einzelhändler Österreichs aller Branchen anhand von rund 100 Einzelkriterien nach ihrer Omnichannel-Reife verglichen und gebenchmarkt – in einem mehrdimensionalen Studiendesign, welches auch Konsumentenerwartungen gewichtet.

Wie omnichannel ist der österreichische Handel inzwischen?

Wie haben sich die Erwartungen der Konsumenten verändert?

Welche Händler haben diese Erwartungen am besten erfüllt?

Wer sind die Omnichannel-Superstars in Österreich?

Wie hat der heimische Handel und eCommerce im Vergleich zum Vorjahr performt?

Diesen zweiten Reality Check, der zugleich als Fahrplan für künftige Entwicklungen und Investitionen für die gesamte Handelsbranche zu verstehen ist, möchten wir Ihnen gerne in einem Pressegespräch präsentieren und mit Ihnen diskutieren.

Außerdem stellen wir den ORI-Selfcheck vor, eine Online-Plattform, auf der sich alle Händler Österreichs selbst benchmarken können – online per Fragebogen und kostenfrei.

Die Sprecher sind:

Rainer WILL | Geschäftsführer, Handelsverband Österreich



| Geschäftsführer, Handelsverband Österreich Christine ANTLANGER-WINTER | Country Director, Google Austria



| Country Director, Google Austria Studienleiterin Petra KACNIK-SÜSS | CEO, MindTake Research



Pressegespräch & Studienpräsentation: Omnichannel Readiness Index 2.0 (ORI)

Datum: 29.05.2019, 09:15 - 10:30 Uhr

Ort: Handelsverband, Großer Saal

Alser Straße 45, 1080 Wien, Österreich

Url: http://www.handelsverband.at

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Isabel Lamotte MA

Communications Manager

++43 (01) 406 22 36 - 76

isabel.lamotte @ handelsverband.at

www.handelsverband.at