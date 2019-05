ARBÖ: Narzissenfest in Bad Aussee, Magier in der Stadthalle und Ironman in St. Pölten

Die ARBÖ Wochenendprognose. Die ARBÖ Verkehrsexperten geben Tipps zum Wochenendverkehr.

Wien (OTS) - Die Temperaturen haben es endlich auf Mai-Niveau geschafft, auch wenn derzeit die Sonne nur in Kombination mit ein paar Regenwolken am Himmel auftaucht. Knappe 20 Grad gehen sich am kommenden Wochenende aber dennoch in fast ganz Österreich aus. Das wird vor allem die Besucher des größten Blumenfests Österreichs besonders freuen.





Narzissenfest in Bad Aussee



Das Narzissenfest findet ab Samstag, dem 25. Mai, bereits zum 60. Mal in Bad Aussee statt. Bis inklusive Sonntag, dem 2. Juni, gibt es neben der Wahl zur Narzissenkönigin und der mittlerweile schon legendären Narzissennacht auch eine Oldtimerfahrt und eine Mode Show. Mit zahlreichen Verkehrssperren ist wie jedes Jahr zu rechnen.

Der ARBÖ Tipp: es stehen ausreichend gratis Parkplätze zur Verfügung, versuchen Sie dennoch zwischen 7:30 und 8:30 Uhr im Ausseerland zu sein. Spezielle Shuttlebusse bringen die Besucher kostenlos zu den Veranstaltungsorten. Folgen Sie bitte der Beschilderung und den Anweisungen der Parkplatzweiser.



Ehrlich Brothers auf Österreich Tournee



„Faszination“ – so lautet der offizielle Tourname der beiden Zauberkünstler. Die Ehrlich Brothers gehören zu den erfolgreichsten und bekanntesten Magiern der letzten Jahre und machen deshalb auch in Österreich halt. Genauso wie in der Linzer TipsArena (Samstag 14 Uhr und 19 Uhr) sind auch zwei Stops in der Wiener Stadthalle in Halle D (Sonntag 13 Uhr und 18 Uhr) geplant.

Der ARBÖ Tipp: Während man in Linz die Ziegeleistraße 76 ins Navigationssystem eingibt und direkt in der TipsArena auf einem der 621 Parkplätze parkt, stellt man in Wien sein Fahrzeug am besten in der Stadthallen- oder Märzparkgarage ab. Außerhalb der Parkhäuser gilt es, die generelle Kurzparkzone von zwei Stunden (auch am Sonntag) von 18 bis 22 Uhr zu beachten.



Ironman 70.3 in St. Pölten



In der niederösterreichischen Landeshauptstadt im Zentrum Niederösterreichs wird am Sonntag, dem 26. Mai, gelaufen, geschwommen und Rad gefahren. Mit 3.500 Athleten ist der Ironman in St. Pölten einer der teilnehmerstärksten Bewerbe in ganz Österreich.

Der ARBÖ Tipp: Für die Autofahrer heißt es deshalb auch wieder am besten das Fahrzeug stehen lassen oder die betroffenen Strecken zu meiden und großräumig zu umfahren. Gesperrt wird am Sonntag von 7 Uhr bis längstens 14 Uhr die Kremser Schnellstraße (S33) zwischen St. Pölten-Nord und Traismauer-Nord, die Traismaurer Straße (B43), die Aggsteiner Straße (B33) bis Aggsbach Dorf und zahlreiche Landesstraßen wie die L114, die L100, die L111, die L162 sowie die Straßen in Großrust, Untermerking, Schaubing und Weitern.





