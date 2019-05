Flaggschiff der N-Series von Honor begrüßt sein neuestes Mitglied -- HONOR 20-Series

London (ots/PRNewswire) - Die globale Smartphone-Marke HONOR bringt offiziell ihre erste Smartphone-Serie auf den Markt: HONOR 20 LITE, HONOR 20 und HONOR 20 PRO heute in London. Diese Meisterstück-Kollektion zeugt von der Exzellenz der N-Series von HONOR, die für überlegenes Design, unübertroffene Fotofunktionen und ultimatives Benutzererlebnis gelobt und von der Jugend weltweit geschätzt wird.

Erleben Sie das Wunder der unvergleichlichen Benutzerfreundlichkeit: Die leistungsstarke Kombination aus 48-MP-KI-Quad-Kamera und dynamischem holografischem Design ermöglicht durch 7-nm-Kirin-980 AI-Chipsatz und GPU Turbo 3.0.

Das neu eingeführte Flaggschiff HONOR 20 Series hat mit seinem weltweit ersten Dynamic Holographic Design und seiner 48-MP-AI-Quad-Kamera weltweites Aufsehen erregt. Die leistungsstarke Quad-Kamera hat der HONOR 20 Series einen beeindruckenden DxOMark-Wert von 111[i] ermöglicht. Der Preis für HONOR 20 beginnt bei 499 EUR, während der Preis für HONOR 20 LITE bei 299 EUR beginnt.

"Bei HONOR folgen wir bei allem, was wir tun, dem Ethos "Immer besser", sagte George Zhao, Präsident von HONOR. "Die renommierte N-Serie von HONOR begrüßt das neueste Mitglied der Familie, die HONOR 20 Series, und lädt die Benutzer ein, "Aufnahmewunder" mit einer professionellen Kamera und dem wundersamen Dynamic Holographic Design zu nutzen. Dieses Design festigt unsere Führungsposition in der Smartphone-Branche, die fest im Hauptansatz von HONOR mit Lichtspiel als Grundlage verwurzelt ist. Wir begrüßen Benutzer auf der ganzen Welt, um das Wunder der HONOR 20 Series auf unserer offiziellen Website HiHONOR.com zu erleben."

Das Wunderwerk der 48-MP-AI-Quad-Kamera in Flaggschiffqualität

Die Flaggschiff-Quad-Kamera führt mit einer Sony IMX586-48-MP-Hauptkamera, die über den erweiterten KI-Ultra-Klarheitsmodus und den AIS-Super-Night-Modus verfügt, damit Benutzer klarere Aufnahmen machen können. Die Quad-Kamera ist auch mit der 16-MP-Super-Weitwinkelkamera, der 8-MP-Telekamera und der 2-MP-Makrokamera ausgestattet, die es dem Anwender ermöglicht, mit der optischen Bildstabilisierung (OIS) weiter entfernte und näher liegende Objekte aufzunehmen.

Die HONOR 20 Series sendet auch Stoßwellen durch die Entwicklung des AIS-Super-Night-Modus und der größten F1.4-Blende der Branche[ii] aus. Basierend auf der KI-Multi-Frame-Stabilisierungstechnologie und einem verbesserten Algorithmus erstellt der Modus ultraklare Nachtaufnahmen mit erhöhter Helligkeit, weniger Rauschen und besserer Farberhaltung. Mit mehr Licht, das durch die F1.4-Blende durch das Objektiv strömt, kann der Anwender seine magischen Momente auch in schwach beleuchteten Umgebungen detaillierter aufnehmen. Die KI-fähigen Kameras und die branchenführenden Funktionen tragen insgesamt zu einem DxOMark-Ergebnis von 111[iii]. bei.

Die 48-MP-AI-Quad-Kamera ermöglicht es dem Benutzer, Fotos mit extremer Klarheit während des Tages aufzunehmen, insbesondere im AI-Ultra Clarity-Modus. Danach fügen die Dual-NPU und der Dual-ISP des 7-nm-Kirin 980-AI-Chipsatzes[iv] die besten Details aus jedem dieser Fotos zu einem "Super-48-MP-Foto" zusammen, dessen Qualität normale 48-MP-Bilder übertrifft. Details und Farben werden für eine verbesserte Lebendigkeit angepasst. Mit der 16-MP-Super-Weitwinkelkamera können Anwender mit einem großen Betrachtungswinkel von 117° größere Bereiche aufnehmen. Die optische Bildstabilisierung (OIS) veranlasst die winzigen Gyrosensoren, Teile des Objektivglases schnell in die versetzte Bewegung zu bringen, bevor das Bild in ein digitales Format umgewandelt wird. Dadurch entsteht auch bei unruhigen Händen ein schärferes Bild.

Die 2-MP-Makrolinse kann dem Benutzer einen kreativen Vorteil verschaffen, indem sie ihm neue Perspektiven bietet, die das bloße Auge nie sehen könnte. Es ermöglicht Benutzern, unglaubliche Details bis zu einer Entfernung von 4 cm aufzunehmen, ideal für Fotografen, die gerne Aufnahmen von Flora und Fauna machen. Ebenso erlaubt die Funktion, ein Motiv mit dem 3-fachen verlustfreien optischen Zoom, dem 5-fachen Hybridzoom und dem 30-fachen Digitalzoom zu vergrößern, damit die Benutzer winzige Details mit absoluter Diskretion aufnehmen können. Es ist eine nützliche Funktion für naturverbundene Fotografen, die schwer fassbare Wildtiere fotografieren oder Straßenfotografen, die das Trubel des Stadtlebens erfassen möchten.

Das Wunder des hochmodernen, dynamischen, holographischen Designs

Die HONOR 20 Series definiert das Benutzererlebnis neu. Sie ist das erste Produkt in der Geschichte von HONOR, das über ein mehrdimensionales, dynamisches holografisches Glasrückteil verfügt. Der zweistufige Prozess, der akribisch mit der branchenweit ersten Triple-3D-Mesh-Technik von HONOR hergestellt wird, erzeugt zunächst eine Tiefenschicht mit Nanotechnologie, um Millionen von Miniaturprismen zu gravieren. Nach Abschluss dieses komplizierten Prozesses fahren die Ingenieure mit der Montage von 3D-gebogenem Glas, Farbschicht und Tiefenschicht fort. Beim Durchtritt von Licht durch die Prismen in der Tiefenschicht wird das Licht reflektiert und in alle Richtungen gebrochen.

Die Beschichtung der HONOR 20er Series ist entweder in Phantom Black, Phantom Blue, Midnight Black oder Sapphire Blue verfügbar und wird mit der Glas- und Tiefenschicht in einer Vakuumumgebung unter genauer Steuerung von Temperatur und Druck vereint. Das Ergebnis ist ein tiefgreifender optischer Effekt, der den Unterschied zwischen der HONOR 20 Series und ihren Vorgängern ausmacht. Aufgrund des komplexen Prozesses erfüllen nur 20 von 100 Rückabdeckungen die hohen Anforderungen.

Das Wunder eines rundum gelungenen Benutzererlebnisses

Das "Immer besser" Ethos von HONOR veranlasst die Marke, über die Grenzen von Textur- und Farbdesign des dynamischen, holografischen Glasrückteils hinauszugehen. Die HONOR 20 Series verfügt über ein 6,26" All-View-Display mit einem Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 91,7 %. Dank einer 4,5 mm In-Screen-Kamera ermöglicht das All-View-Display ein noch spannenderes visuelles Erlebnis, ohne Kompromisse bei der Ästhetik einzugehen.

Der Fingerabdrucksensor auf der rechten Seite des Aluminiumrahmens wurde so positioniert, dass er die natürliche Anordnung der Finger beim Greifen eines Telefons unterstützt. Die asymmetrische "L-förmige" Positionierung der vier Kameraobjektive ermöglicht den Einsatz eines 4.000 mAh[v]-Akkus, der einen ganztägigen, ununterbrochenen Betrieb unterstützt[vi]. In der Zwischenzeit setzt die HONOR 20 Series eine Graphen-Kühlplattentechnologie[vii] ein. Es handelt sich dabei um eine neue thermische Lösung, die Wärme effizient ableiten und so die optimale Leistung aufrecdhterhalten kann.

Im Bereich des mobilen Gaming ist die HONOR 20 Series mit dem branchenführenden GPU Turbo 3.0 ausgestattet - eine Funktion, die die Gaming-Möglichkeiten des Geräts erweitert, indem sie den Benutzern ein verbessertes visuelles und taktiles Erlebnis bietet. Aufgrund der Verbraucherwünsche hat sich die HONOR 20 Series mit etwa 25 der begehrtesten Handyspiele zusammengeschlossen, darunter Fortnite, PUBG Mobile und Arena of Valor.

Abgesehen von den Anzeige- und Gaming-Erlebnissen können die Benutzer durch die Virtual 9.1 Surround Sound-Funktion unterstützt von Histen 6.0 ein fesselndes Audioerlebnis genießen. Dies ist das erste Mal, dass diese Spitzentechnologie auf Smartphones angewendet wird. Der Virtual 9.1 Surround Sound unterstützt die meisten Kopfhörer und verfügt über ein eingebautes Doppelmikrofon mit Rauschunterdrückung - ein System, das auf die spezifischen Bedürfnisse von Technikern und Musikliebhabern zugeschnitten ist.

Informationen zu HONOR

HONOR ist eine führende Marke für Smartphones. Die Marke wurde ins Leben gerufen, um die Bedürfnisse der Digital Natives durch internet-optimierte Produkte zu erfüllen, die überlegene Benutzererlebnisse bieten, zum Handeln anregen, Kreativität fördern und die Jugend dabei unterstützen, ihre Träume zu verwirklichen. Damit hebt sich HONOR von der Konkurrenz ab und beweist seinen Mut, Dinge anders zu machen und notwendige Schritte zu unternehmen, um die neuesten Technologien und Innovationen für seine Kunden bereitzustellen.

[i] Basierend auf der Leistung von HONOR 20 PRO

[ii] Besondere Funktion von HONOR 20 PRO

[iii] Basierend auf der Leistung von HONOR 20 PRO

[iv] Dies ist der weltweit erste SoC-Chipsatz für Mobiltelefone, der weltweit erste Chipsatz mit Cortex-A76-Architektur, das weltweit erste Dual-NPU-Design und der weltweit erste Chipsatz, der LTE Cat.21 unterstützt.

[v] Die HONOR 20 wird mit einem 3.750-mAh-Akku geliefert.

[vi] Basierend auf HONOR-Labortests

[vii] Es ist nur auf HONOR 20 PRO verfügbar. HONOR 20 wird nur mit einer Graphitplatte geliefert.

