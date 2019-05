EURODOG Show & Austrian Winner 2019

Besuchen Sie eine Hundeausstellung der Superlative

Wien (OTS) - Vom 14.-16. Juni 2019 findet am Messegelände Wels eine Hundeausstellung der Superlative statt.

20.000 Hunde aus über 300 verschiedenen Rassen und 64 Nationen werden von einem Internationalen Richterkollegium bewertet. Die jährlich in einem anderen FCI -Mitgliedsland abgehalten EURODOG findet gegengleich zur Austrian Winner Show statt. Somit besteht die Möglichkeit jede Rasse an zwei Tagen zu sehen. Während am Vormittag die Bewertung in den Ringen stattfinden, werden am Nachmittag in festlichem Rahmen die schönsten Hunde der Ausstellung prämiert.

Ein besonderes Highlight des Ehrenringprogramms: Leonid Beljakov - der Star der Herzen aus dem Zirkus Roncalli- mit seiner Comedy Dog Show. Für Spaß und Spannung sorgt das beliebte Dogdiving im Freigelände, der ultimative Wasser- Weitsprung- Bewerb für Hunde. Im Rahmen der Großveranstaltung findet auch das Finale der 2019 European Winner Juniorhandlings statt.

14.-16. Juni ist somit ein Pflichttermin für alle großen & kleinen Hundefans. Der Österreichische Kynologenverband freut sich Sie willkommen zu heißen. Let‘s go to Wels!

Eintrittspreise: Tagekarte (gültig für 1 Tag) € 10,-- / ermäßigte Tageskarte (gültig für 1 Tag für Pensionisten, Studenten und Schüler, Kinder ab 6 Jahren) € 5,-- / Familienkarte (gültig für 1 Tag für 2 Erwachsene und Kind) € 20,-- / 3-Tageskarte (gültig für 3 Tage) € 20,--

Besucherhunde sind kostenfrei. Der Eintritt in die Ausstellung ist nur mit einer, im internationalen Impfpass eingetragenen Tollwutimpfung gestattet. Die Schutzimpfung darf nicht weniger als 30 Tage vor dem Einbringen erfolgt sein , und muss entsprechend den Herstellerangaben des Impfstoffes gültig sein.

Öffnungszeiten: täglich 9:00-17:00 Uhr

Alle Infos, Rassen- & Beginnzeiten finden Sie auf https://oekv.at/de/shows/european-dog-show-austrian-winner-2019

