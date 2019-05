Auf die Plätze, fertig, los: Caritas Laufwunder 2019

Kinder und Jugendliche schnürten heute in St. Pölten ihre Laufschuhe und liefen 6.447 Runden für Menschen in Not!

St. Pölten (OTS) - In ganz Niederösterreich stellen in diesen Tagen rund 2.750 Schülerinnen und Schüler beim „youngCaritas - Laufwunder 2019“ ihr soziales Engagement unter Beweis. Beim großen Zentrallauf am 22. Mai 2019 im Sport.Zentrum.Niederösterreich in St. Pölten, liefen mehr als 500 Schülerinnen und Schüler für Menschen in Not – in Summe 6.447 Runden auf der 400-Meter-Bahn.



„Ich finde es außerordentlich und beobachte mit Freude, was junge Menschen im Rahmen dieser youngCaritas-Aktion bewirken können. Sie setzen damit ein bemerkenswertes Zeichen der Solidarität“, sagte Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger.



Auch Diözesanbischof Alois Schwarz zeigte sich beeindruckt vom Engagement der LäuferInnen: „Toll, wie viele junge Menschen sich hier für die gute Sache einsetzen.“



Niederösterreichs Landesrätin für Bildung, Familie und Soziales Christiane Teschl-Hofmeister hat eine besondere Verbundenheit zur der Laufveranstaltung: „Ich bin selbst begeisterte Läuferin und freu mich, dass auch meine Tochter heuer selbst beim youngCaritas Laufwunder mitlaufen wird.

Mit dem erlaufenen Geld werden ein Sommercamp für Kinder psychisch kranker Eltern, das Caritas Jobcoaching sowie Projekte im Senegal der Caritas St. Pölten unterstützt. Die Caritas dankt den Sponsoren: Erste Bank, UNIQA, Spar und der Gutschermühle.

