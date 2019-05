Eurokraten lassen sich durch Wien chauffieren

Fahrzeuge mit EU-Flagge drapiert / Knapp vor der Europawahl: „Brüsseler Dekorierungswahnsinn!“

Wien (OTS) - Dutzende rot-weiße 500-PS Boliden mit EU-Flagge sorgen in Wien seit Tagen für Spekulationen. Heute wurde enthüllt, was dahintersteckt: Es kursieren Videos von einer Gruppe EU-Bediensteter, die sich von einem Chauffeur in einem solchen Fahrzeug herumfahren lassen. Um 15 Uhr sollen erste Aufnahmen im Internet veröffentlicht werden.

Kurz vor der Europawahl am Sonntag sorgt die Causa für Aufsehen: „Brüsseler Dekorierungswahnsinn!“, hätte ein heimischer Politiker, der anonym bleiben will, die Flaggen auf den Elektro-Mobilen kommentiert.

„Die EU-Fahnen auf allen Wiener Straßenbahnen haben eine einfache Botschaft: Geht am Sonntag wählen!“, erklärt Jörg Wojahn, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, die Aktion. Gemeinsam mit einem guten Dutzend seiner Kolleginnen und Kollegen bestieg er heute Vormittag am Karlsplatz eine beflaggte Bim, um für eine hohe Wahlbeteiligung zu werben.

„Es reicht nicht, wenn gerade junge Leute die EU nur auf Instagram, Facebook oder Twitter faven. Sie müssen tatsächlich zur Wahl gehen. Wir brauchen Kreuzerl statt Klicks! Sonst passiert das gleiche wie beim Brexit-Referendum“, warnt Wojahn. „Unsere Flaggen sollen noch einmal daran erinnern“.

Beeinflussung der Europawahl

Ziel der Aktion ist, die Wahlbeteiligung in Österreich am Sonntag deutlich über die 50-Prozent-Grenze zu bringen. Bei der letzten Europawahl 2014 lag sie knapp über 45%.

Die Videoclips zeigen EU-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Fahrt in einer Europa-Bim. In den Aufnahmen erklären sie, warum sie am Sonntag zur Wahl gehen. (Schluss) kre/uze/rl/stat/tkl/icks

Videos ab 15 Uhr hier online: https://www.youtube.com/channel/UCEGIYZBVLgp8TMt3yj9mA9Q/videos

Weitere Infos zur EU-Wahl in Österreich:

https://www.europawahl.eu/wie-waehlen/osterreich

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu