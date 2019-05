Eine Stadt für alle Menschen – Räume schaffen in Ottakring

Rot-Grüner Antrag in der Bezirksvertretung nimmt sich der Josefstädter Straße an

Wien (OTS/SPW-K) - SPÖ und Grüne stellen in Ottakring die Weichen in Richtung lebenswerte und sichere U6-Umgebung. In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung brachten sie einen Antrag zur „Stadt für alle Menschen“ ein. Darin ersuchen die Wiener Regierungsparteien den Fonds Soziales Wien, ein Konzept für den U6-Vorplatz Josefstädter Straße zu entwerfen. Dieses soll die Interessen unterschiedlicher Menschen vor Ort berücksichtigen – von PassantInnen bis zu AnrainerInnen. Das Konzept sieht auch Betreuung und Räume für Suchtkranke vor, damit sich keine unkontrollierten „Hotspots“ im Bezirk bilden. Es umfasst WCs, geschützte Aufenthaltsbereiche vor dem Tageszentrum JOSI und Sozialarbeit mit finanzieller Unterstützung der Stadt Wien.

„Das Ziel ist, dass sich alle Menschen an diesem wichtigen Knotenpunkt sicher und gut aufgehoben fühlen“, erklärt Ottakrings SPÖ-Klubvorsitzende Susanne Haase. „Wir sind bekannt dafür, dass wir unseren Bezirk nicht nur verwalten, sondern auch gestalten. Durch die gute soziale Struktur gelingt es uns, viele Probleme schon vorzeitig abzufangen. Denn auch marginalisierte Gruppen, und dazu gehören Suchtkranke, haben ihren Platz in Wien. Darum steht bei uns immer das Wohl der Menschen und ein respektvolles Miteinander im Fokus.“

