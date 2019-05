Ottenschläger: Erfahrene Managerin übernimmt das Ruder im Infrastrukturministerium

ÖVP-Verkehrssprecher begrüßt die neue Ministerin und lädt zur parteiübergreifenden Sacharbeit ein

Wien (OTS) - "Mit Dr. Valerie Hackl bekommen wir eine erfahrene Managerin an der Spitze des Verkehrsministeriums", so der Verkehrssprecher der neuen Volkspartei, Abg. Andreas Ottenschläger. Zuletzt war Hackl Geschäftsführerin der Luftraumüberwachung Austro Control, davor im Vorstand der ÖBB Personenverkehrs AG. Valerie Hackl promovierte an der Universität St. Gallen und war jahrelang Unternehmensberaterin für Bain & Company.

"Was wir jetzt brauchen, ist eine stabile und handlungsfähige Regierung, bei der professionelles Handeln im Vordergrund steht. Ich freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Ministerin, bei der die Sache im Vordergrund stehen wird", so Ottenschläger. "Als ÖVP-Verkehrssprecher lade ich auch die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen ein, gemeinsam bis zur Wahl konstruktiv weiter zu arbeiten."

