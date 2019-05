„Applied Artificial Intelligence Conference“ 2019 in der WKÖ zu KI und maschinellem Lernen

Am 27. Mai 2019 im Haus der Wirtschaft – Konferenz zeigt konkrete Anwendungen und Innovationspotenziale für Betriebe

Wien (OTS) - Am Montag, den 27. Mai 2019, treffen sich bei der „Applied Artificial Intelligence Conference“ in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Unternehmer, Entwickler und Nutzer aus aller Welt. Das Ziel: Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und „Deep Learning“ für Betriebe nutzbar zu machen. Denn die Querschnittstechnologien versprechen enorme Effizienzsteigerungen und hohe Produktivitätsschübe für sämtliche Branchen.



KI in Bildung, Gesundheit, Tourismus, Manufacturing, Bau und bei Geschäftsprozessen

Internationale Experten zeigen in ihren Vorträgen die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten für KI in Betrieben auf. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Themen Bildung, Gesundheit, Tourismus, Manufacturing, Bau und Optimierung der Geschäftsprozesse, die in den Podiumsdiskussionen näher behandelt werden.



Daneben werden Workshops zu den Themen „Machine Learning“, „KI im eigenen Unternehmen einsetzen“ und „KI im Recht“ angeboten. Die „Applied Artificial Intelligence Conference“ wird von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ und mit Unterstützung von AI Austria, dem European Enterprise Network (EEN) sowie dem Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) organisiert.



Mehr Informationen zur Veranstaltungen unter https://aaic2019.b2match.io. Eine Anmeldung ist noch bis 24. Mai 2019 möglich. (PWK278/FS)



