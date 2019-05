„Stöckl.“ am 23. Mai in ORF 2 mit Hugo Portisch, Tobias Pötzelsberger, Monika Langthaler und Rudi Roubinek

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 23. Mai 2019, um 23.05 Uhr in ORF 2 Journalist Hugo Portisch, „ZIB“-Moderator Tobias Pötzelsberger, die Unternehmerin und ehemalige Nationalratsabgeordnete Monika Langthaler sowie Schauspieler und Kabarettist Rudi Roubinek zu Gast bei Barbara Stöckl.

Er ist nicht nur bekannt für seinen Weitblick, sondern auch für seine Analysen der heimischen und internationalen Politik. Seit Jahrzehnten bringt Hugo Portisch, „Geschichtslehrer der Nation“, Klarheit in das Durcheinander dieser Welt. Und auch jetzt nimmt sich der 92-jährige Ausnahmejournalist, der am 24. und 25. Mai in der neuen vierteiligen ORF-III-Dokumentarreihe „Die Geburt Europas“ erklärt, kein Blatt vor den Mund und Stellung zur aktuellen Regierungskrise. Wie er auf die Ereignisse der vergangenen Tage blickt und welchen Einfluss das auf die bevorstehende Europawahl nehmen wird, erzählt er im Gespräch mit Barbara Stöckl.

Tobias Pötzelsberger moderierte am Samstag, dem 18. Mai, fast sechs Stunden live die Sonderausgaben der „Zeit im Bild“ anlässlich der innenpolitischen Turbulenzen. In den sozialen Medien erntete er für sein kompetentes Auftreten großes Lob. Wer ist der 36-jährige Oberösterreicher, der in dieser Ausnahmesituation Ruhe und Überblick bewahrte?

Monika Langthaler war selbst neun Jahre lang in der Politik tätig. Heute berät die ehemalige „Grünen“-Nationalratsabgeordnete Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit und ökologisches Wirtschaften. Gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger veranstaltet sie am 28. Mai den dritten Klimaschutz-Gipfel „R20 Austrian World Summit“ in der Wiener Hofburg. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Der ORF stellt anlässlich des „R20 Austrian World Summit“ am 28. Mai in Wien die Themen Klima, Klimaschutz und Klimawandel in den Mittelpunkt zahlreicher Sendungen – unter anderem „Studio 2“, „Universum“, „Thema“, „kreuz und quer“, „Magazin 1“ und „Österreich-Bild“.

Rudolf „Rudi“ Roubinek ist bekannt aus der ORF-Kultsendung „Wir sind Kaiser“. Seit zwölf Jahren schlüpft der Autodidakt, dessen Karriere eigentlich hinter der Kamera begonnen hat, nun schon in die Rolle des Obersthofmeisters Seyffenstein. Nun wird der 49-Jährige erstmals selbst einen Kaiser verkörpern: In der Sommernachtskomödie Rosenburg gibt er im Stück „Amadeus“ Kaiser Joseph II.

