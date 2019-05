Steinfederspiele zur Sommersonnenwende

Renaissance Musik der europäischen Spitzenklasse am 22.6. in der Wachau

Krems (OTS) - Am Tag der Sommersonnenwende 2019 wird das Festival "Steinfederspiele" erstmals die Weltkulturerbe Region Wachau mit der Musik des Mittelalters und der Renaissance bezaubern.

Am Nachmittag des 22.6.2019 beginnen um 15:30 die "Steinfederspiele" in Weißenkirchen in der Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt mit der "Missa ecce ancilla Domini" von Johannes Ockeghem, interpretiert vom belgisch-deutschen a-cappella-Ensemble "beauty farm". Danach erwarten die Besucher in den historischen Räumen des Teisenhoferhofes ausgesuchte Weine der Wachauer Winzer aus der Weltkulturerbe Region.

Um 18:30 präsentieren im Teisenhoferhof in Weißenkirchen das renommierte deutsche Ensemble "Capella de la Torre"unter der Leitung der Oboistin Katharina Bäuml sowie der Tenor und Drehleierspieler Manfred Hartl und Herren der Wiener Singakademie mitreißende Musik aus der Zeit der Renaissance.

Tickets über www.oeticket.com bzw. www.steinfederspiele.at

www.steinfederspiele.at

0650 4088073

Info @ teisenhoferhof.at