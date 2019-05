BMW Group in Österreich erzielt im April besten Monat der Unternehmensgeschichte.

Mit souveränem Vorsprung Platz 1 der österreichischen Premiumanbieter +++ Anteil der BMW Group am Premiumsegment erstmals bei 45 Prozent.

Salzburg (OTS) - 2.380 Automobile der BMW Group in Österreich wurden im April neu zugelassen. Sowohl die Marke BMW (2.029 Automobile / +25 % im Vgl. zu April 2018) als auch die Marke MINI (351 Automobile / +42 % im Vgl. zu April 2018) erzielten einen historischen Zulassungsrekord in der über 40-jährigen Unternehmensgeschichte. Zeitgleich konnte die BMW Group ihren Anteil am Segment für Premiumautomobile im April auf rund 45 Prozent (+7 %-Punkte im Vgl. zu April 2018) steigern. Fast jedes zweite Premiumautomobil war demnach ein BMW oder MINI. Die BMW Group bleibt damit unangefochtener Marktführer in diesem Segment.



Zur vollständigen Mitteilung im BMW Austria PressClub: Hier finden Sie die gesamte Presseinformation und ergänzendes Bildmaterial. BMW Austria PressClub

