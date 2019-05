Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Wien (OTS) - 21.05.2019

10., Kudlichgasse

In der Kudlichgasse ist es am 21. Mai 2019 um ca. 12.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 7-jähriger Bursche verletzt wurde. Laut aktuellem Ermittlungsstand wollte das Kind zwischen zwei Autos hervorkommend die Fahrbahn überqueren und es kam zum seitlichen Kontakt mit dem Fahrzeug eines 52-jährigen Lenkers. Der 7-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.

