Raub auf Geldinstitut – Täter flüchtig

Wien (OTS) - 21.05.2019, 11.00 Uhr

9., Althanstraße

Am 21. Mai 2019 um 11.00 Uhr betrat ein derzeit unbekannter Täter maskiert und mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet ein Geldinstitut in der Althanstraße. Er forderte Bargeld und flüchtete mit der Beute in derzeit unbekannter Höhe. Eine polizeiliche Fahndung verlief bis dato negativ. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Eine Mitarbeiterin erlitt einen Schock und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

