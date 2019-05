NACHTRAG - Bedenkliche Todesfälle – Drei weibliche Leichen in Wohnung aufgefunden

Wien (OTS) - 21.05.2019, 08.30 Uhr

21., Wien-Floridsdorf

Wie bereits berichtet wurden am 21. Mai 2019 in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf drei weibliche Leichen aufgefunden. Es handelt sich dabei um die dort gemeldeten Frauen im Alter von 45 (Mutter), 18 und 18 Jahren (Töchter).

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich, Gruppe Tulzer, konnten mittlerweile feststellen, dass es weder Spuren eines gewaltsamen Eindringens (Türe war verschlossen), noch Spuren einer offensichtlichen Gewaltanwendung in den Wohnräumlichkeiten selbst gab.

Die Todesursache ist nach wie vor völlig unklar (keine äußerlichen Anzeichen) und soll im Zuge einer heute bzw. morgen stattfindenden Obduktion geklärt werden.

Die weitere Spurenauswertung und polizeiliche Vernehmungen von Angehörigen werden ebenfalls im Laufe des heutigen Tages durchgeführt.

