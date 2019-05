KI-basierte Technologie von Seal Software unterstützt die digitale Transformation im Bereich Beschaffung bei Airbus

San Francisco (ots) - Weltmarktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie nutzt die Plattform zur Vertragsidentifikation und -Analyse von Seal, um höhere betriebliche Effizienz sowie Risikominderung zu erzielen.

Seal Software, führender Anbieter für intelligente Vertragsanalyse, gab heute bekannt, dass Airbus (Börsenticker: AIR) die Nutzung der auf künstlicher Intelligenz basierenden Technologie von Seal weiter ausbauen wird. Damit soll die strategische Initiative Digital Transformation Procurement von Airbus unterstützt werden, die neue Technologien einsetzt, um Agilität und Innovation in nahezu alle operativen Bereiche des Unternehmens zu bringen.

Seal wird mehr als 80 kundenspezifische Extraktionsregeln liefern, die es Airbus ermöglichen, Vertragsdokumente und vertragsbezogene Bilder zu digitalisieren und dadurch einen wichtigen Schritt zu einer dynamischeren Suche, Vertragsmanagement und -Analyse vollziehen zu können.

"Airbus arbeitet eng mit Seal zusammen, um Verträge von statischen Dokumenten in strategische Assets umzuwandeln. Gleichzeitig wird dadurch Silo-Denken überwunden und aufgebrochen, Informationen in den einzelnen Geschäftsbereichen effektiver gesammelt und ausgetauscht und eine engere Zusammenarbeit zwischen Teams gefördert," sagte Ulf Zetterberg, Mitgründer und CEO von Seal Software. "Wir freuen uns daher sehr, an der digitalen Transformation dieser weltbekannten Organisation mitwirken zu können."

Rückfragen & Kontakt:

Constanze Liebenau

Senior Field Marketing Manager

constanze.liebenau @ seal-software.com