Mut zu führen - die große Business-Challenge

Morgen erscheint die neue Ausgabe des nachhaltigen Wirtschaftsmagazins BUSINESSART.

Sag mir, wo die Frauen sind...

Frauen in Führungspositionen sind eine verschwindende Minderheit. Obwohl das Fehlen von Frauen in Top-Positionen wirtschaftliche Nachteile bringt — für Unternehmen und für den Standort Österreich. Ein Überblick und Empfehlungen was Sie in Ihrem Unternehmen tun können um diesen Ressourcenschatz zu heben.

Zwei erfolgreiche Frauen und ihre Tipps

Die Komfortzone verlassen: Michaela Novak-Chaid, Geschäftsführerin HP Österreich.

Warte nicht auf ein Wunder sondern inszeniere deine Wunder selbst: Michaela Leonhardt, Projektleiterin ABS fürs Stromnetz bei Austrian Power Grid AG.



Business-Netzwerke

Derzeit sprießen Frauen-Business-Clubs nur so aus dem Boden. Vor einem Beitritt lohnt der genaue Blick auf die Unterschiede.

Attraktiv für junge Talente

Wie Sie mit neuer Führungskultur die jungen Talente gewinnen.

die jungen Talente gewinnen. Fünf Prinzipien für erfolgreiches Auftreten von Frauen in Führungspositionen.



Die Stimmung ist im Keller?

Gegenseitiges Sticheln ist an der Tagesordnung, Informationen werden selektiv weitergegeben und an kreative und konstruktive Arbeit nicht zu denken. Was können Sie als Führungskraft tun ?

? Haben Sie das Zeug zur Führungskraft? Stellen Sie mit unserem Check fest, ob Sie dazu bereit sind!

Next Level of Innovation

Die Digitalisierung bietet großartige Chancen, um neue Geschäftsfelder aufzubauen. Der Durchbruch lässt jedoch oft auf sich warten – denn es gibt eine ganze Reihe von Fallstricken auf dem Weg zum Erfolg.

