NAVAX Contact Data Verifier jetzt auf Microsoft AppSource verfügbar

Wien (OTS) - NAVAX, das unabhängige IT-Systemhaus, gab heute bekannt, dass der NAVAX Contact Data Verifier (NCDV) nun auch auf Microsoft AppSource, einem Online-Marktplatz für maßgeschneiderte Geschäftsanwendungen, verfügbar ist.

Die Korrektur- und Prüfungsfunktionen des NCDV ermöglichen eine einfachere und raschere Eingabe von Datensätzen in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Personen- und unternehmensbezogene Daten können somit mühelos auf ihre Richtigkeit untersucht und auch bei individuell unterschiedlicher Eingabe wichtiger Daten auf Knopfdruck überprüft werden. Dabei erfolgt die Bezahlung nach Verbrauch - die Kosten sind daher immer transparent.

Mit dem NCDV wird die Datenqualität der Debitoren, Kreditoren, Kontakte und Mitarbeiter maßgeblich verbessert. Der NAVAX Contact Data Verifier stellt die wesentlichen Funktionen für die Prüfung, Korrektur und Anreicherung von personen- und firmenbezogenen Daten – wie Postanschrift, Namen und Geschlecht, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Firmendaten, Finanzdaten und Konvertierung von ISO-Ländercodes – direkt in Dynamics 365 Business Central bereit.

Außerdem ist der NCDV einfach zu bedienen und entspricht höchsten Datenschutzstandards. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt und Abfragen werden nicht gespeichert.

„ Eine professionelle Kontaktdatenüberprüfung ist praktisch auf Knopfdruck möglich. Wir unterstützen Sie gerne bei der Implementierung einer Lösung, um Ihre Personendaten und Firmeninformationen direkt in Ihrem Microsoft Dynamics 365 Business Central zu prüfen, zu korrigieren und anzureichern. Die Prozesse laufen weltweit in Echtzeit, die Kosten sind transparent und das System ist absolut benutzerfreundlich“, erklärt Christoph Hammer, Mitglied der Geschäftsleitung - Division Manager Sales, Product Management, Marketing der NAVAX Unternehmensgruppe.

„ Microsoft AppSource bietet Kunden auf der ganzen Welt maßgeschneiderte Geschäftsanwendungen, die direkt in die bereits im Einsatz befindlichen Produkte integrierbar sind “, kommentiert Kirsten Edmondson Wolfe, Senior Director, AppSource Product Marketing, Microsoft Corp. und fügt hinzu: „Es freut uns, NAVAX mit seiner Lösung im rasch wachsenden AppSource-Ökosystem begrüßen zu dürfen.“

Testen Sie den NCDV kostenlos hier auf AppSource.

Über die NAVAX Unternehmensgruppe:

Die NAVAX Unternehmensgruppe ist ein unabhängiges IT-Systemhaus, das Unternehmensprozesse optimiert und Business-Softwarelösungen für national und international tätige Unternehmen einführt. Das Systemhaus betreibt Unternehmen in Deutschland und Österreich. Kunden mit über 790 Projekten in mehr als 100 Ländern der Welt arbeiten mit den NAVAX Unternehmenslösungen in den Bereichen ERP, CRM, Business Intelligence & Planung, Collaboration & Mobility sowie Cloud Services.

Das Unternehmen ist u.a. Microsoft Partner und stellt eigene Software für Finanzdienstleister und Leasingunternehmen her.

Mehr Informationen unter www.navax.com bzw. Anmeldung zu unserem Newsletter unter www.navax.com/newsletter

Testen Sie den NCDV kostenlos Hier klicken

