ARBÖ: Frauenlauf bringt Behinderungen im Wiener Stadtverkehr

Wien (OTS) - Der 32. Österreichische Frauenlauf am Sonntag, dem 26. Mai, bringt 33.000 Starterinnen aus mehr als 90 Nationen in den Wiener Prater. Startschuss für den klassischen und internationalen 5 km Frauenlauf fällt um 9 Uhr. Um 10:30 Uhr wird der 10 km Lauf und um 11:10 Uhr die 5 km Nordic Walking Strecke freigegeben. Die wetterfeste Veranstaltung bringt die eine oder andere Verkehrssperre mit sich.



"Auch die Straßenbahnlinie 1 wird bis ca. 12:30 Uhr kurz geführt. Die Buslinie 77A fährt bis 13:30 Uhr über die Südosttangente (A23) und hält nicht im Prater. Die U-Bahnlinien verkehren ohne Einschränkungen. Autofahrer sollten bedenken, dass eine Querung am Olympiaplatz nicht möglich ist und die Umleitung rund ums Ernst Happel Stadion führt. Von einer direkten Anfahrt mit dem Pkw wird abgeraten. Diesen parken Sie am besten in einer Parkgarage und fahren das letzte Stück mit der U-Bahn", warnt Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst.

