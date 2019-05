CoreMedia baut Partnerschaft mit Aperto aus, um für Salesforce-Kunden fortschrittlichste Leistungen bereitzustellen

Hamburg und Berlin, Deutschland (ots/PRNewswire) - CoreMedia, der globale Anbieter der erstklassigen Content Management Plattform unter der Bezeichnung CoreMedia Content Cloud, gab heute die Erweiterung seiner strategischen Partnerschaft mit der in Berlin niedergelassenen digitalen Agentur Aperto bekannt, um in Zukunft fortschrittlichste Salesforce-Dienste anzubieten.

Optimierte Content Management Plattform und führende Salesforce®-Beratungsagenturen verbünden sich, um Unternehmen bei der Monetarisierung großartiger Kundenerfahrungen zu unterstützen

Um Organisationen zu unterstützen, die Zukunft ihrer Geschäftstätigkeit durch die effektive Nutzung von Salesforce-Lösungen erfolgreich zu gestalten, hat Aperto eine Salesforce-Praxis etabliert und sich mit seiner Schwesteragentur Bluewolf verbündet - einem Unternehmen von IBM und eine führende globale Beratungsagentur für Salesforce. Die beiden Marken Aperto und Bluewolf gehören zur Agenturfamilie von IBM iX, einer der führenden digitalen Agenturen weltweit.

"Wir sind begeistert über die Vorteile, die diese Partnerschaft bringen wird", sagte Uwe Fricke, Vice President Cloud Services & Salesforce Practice bei CoreMedia. "Die Salesforce-Leistungen von Aperto sind - in Verbindung mit der herausragender Kompetenz bei Design und Umsetzung reichhaltiger Kundenerfahrungen - die perfekte Ergänzung für CoreMedias offenen, Cloud-basierten Ansatz an das Content Management. Diese einzigartige Verbindung von Back-End-Flexibilität und Front-End-Kreativität wird globalen Marken alles bieten, was sie brauchen, um ikonische Markenerfahrungen zu schaffen."

Die CoreMedia Content Cloud ist eine offene, API-angetriebene Best-of-Breed-Lösung, die sich durch die branchenweit tiefste Sofort-Integration mit der Salesforce Commerce Cloud auszeichnet. Sie ist das "fehlende Puzzleteil" für Kunden der Salesforce Commerce Cloud, wenn sie Storefronts der nächsten Generation und inhaltsreiche, einkaufbare Markenseiten aufbauen wollen. Content Cloud macht es einfach, Produktinformationen in Echtzeit mit Multimedia-Marketinginhalten zu verschmelzen, um überall konsistente Produktbotschaften zu vermitteln.

Als eine zertifizierte Salesforce-Lösung ermöglicht die CoreMedia Content Cloud den Kunden, kultverdächtige Kundenerfahrungen zu kreieren. Zu den wichtigsten Leistungen der Lösung zählen:

Content Management "Headless Plus": Die gesamte Flexibilität und Plattformunterstützung, die von Entwicklern gefordert wird, und darüber hinaus Tools für Vermarkter und Händler, um Inhalte im Kontext einschließlich Vorschau zu bearbeiten.

Kundenerfahrungen über alle Kanäle hinweg: Einfache Erstellung von wiederverwendbaren Inhalten und Assets für zahlreiche Seiten, Kanäle, Regionen und Sprachen.

Personalisierte Erfahrungen für alle Kunden: Design, Vorschau und Prüfung von kontextuellen Erfahrungen für jeden Kunden auf der Grundlage von Identität, Region, Gerät, Sprache, Browserverlauf und mehr.

"Connect Everywhere" mit CoreMedia Integration Hubs: Verbindungsstellen zu einer Bandbreite von externen Repositorien, Commerce-Systemen, Marketingplattformen und Tools zur Erfahrungsoptimierung, damit Sie auf der gleichen gewohnten Oberfläche arbeiten können.

"Mit diesen einzigartigen Fähigkeiten, die die Aperto- und Bluewolf-Teams gemeinsam in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bieten können, freuen wir uns auf die Kooperation mit CoreMedia, um fortschrittliche Lösungen bereitzustellen. Sie werden dazu beitragen, dass unsere Kunden einen noch effizienteren Nutzen aus ihren Salesforce-Investitionen herausholen können", erklärte Kai Großmann, CEO von Aperto. "Zusammen können wir unseren Kunden helfen, tiefgehende Integrationen in Echtzeit zwischen ihren Commerce-, Marketing- und Content-Managementsystemen zu erreichen, Augmented Intelligence (AI) zur Verbesserung des Geschäftsbetriebs und der Rendite zu nutzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem schnelllebigen Omnichannel-Umfeld zu steigern."

Aperto hat sich im Jahr 2016 der IBM iX Agenturfamilie angeschlossen, als IBM die Agentur im Rahmen einer umfassenden Initiative erworben hat, um die Designkapazitäten für Kundenerfahrungen zu verstärken und eine größere Marktreichweite in der DACH-Region zu erreichen. Mit seinem Team aus Experten für digitale Strategie, Kreativität und Technologie stützt sich Aperto auf die Leistungsstärke und Dimension eines der renommiertesten Technologieunternehmens weltweit mit über einhundert Jahren Geschichte voller bahnbrechender Innovationen, die für die Wirtschaft und die Welt von Bedeutung sind. In der Salesforce-Plattform verfügt Bluewolf, die Schwesteragentur von Aperto, über mehr als 18 Jahre Erfahrung, ein globales Netzwerk aus 40 Studios und mehr als insgesamt 2400 Salesforce-Zertifizierungen, die als Motor für Innovationen innerhalb des Salesforce-Ökosystems dienen.

Die hier beschriebene Kooperation baut auf CoreMedias langjährigen partnerschaftlichen Beziehung mit Aperto auf. Mit diesem strategischen Schritt können beide Unternehmen ihren Einflussbereich im Salesforce-Ökosystem erheblich ausdehnen und ihre tiefgehende plattformübergreifende Expertise zeigen. In der DACH-Region sind die Salesforce-Teams von Aperto in Berlin, Wien, Lausanne und Zürich beheimatet.

Beide Unternehmen werden beim Salesforce Basecamp am 22. Mai 2019 in Berlin ausstellen. Besuchen Sie CoreMedia und Aperto mit Bluewolf in der Messehalle, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie mithilfe dieser neuen Partnerschaft kultverdächtige Kundenerlebnisse für ihre Marke erschaffen und vorab ansehen können - in Echtzeit und über alle Kanäle und Geräte hinweg.

Informationen zur CoreMedia AG

CoreMedia, mit Hauptsitz in Hamburg, Deutschland, und Niederlassungen weltweit, ist der Motor für strategisches Content Management und Experience Orchestration, der die bedeutendsten Online-Markenikonen der Gegenwart ankurbelt. Führende globale B2C-Unternehmen (Deckers, Luxottica, PVH Corp, Finnair, T-Mobile) und B2B-Firmen (Continental, Claas, Emerson, DMG-Mori) kreieren durch die Unterstützung von CoreMedia digitale Erfahrungen der Spitzenklasse. Als Unternehmen mit Visionären, vertrauenswürdigen Beratern und leidenschaftlichen Experten bringt CoreMedia Marken auf das nächste Niveau der digitalen Kundenerfahrung. Wir stehen für Dialog, deshalb sollten wir miteinander reden. Für weitere Informationen oder zur Einrichtung einer Demo rufen Sie www.coremedia.com auf oder folgen Sie uns auf Twitter unter @contentcloud.

Informationen zu Aperto - ein Unternehmen von IBM

Aperto ist eine der führenden digitalen Agenturen Deutschlands und gehört seit 2016 zur internationalen Agenturfamilie IBM iX. Das im Jahr 1995 gegründete Aperto bietet Serviceleistungen im Rahmen der drei fundamentalen Disziplinen Strategie, Kreativität und Technologie - alles unter einem Dach. Das Team mit über 400 Mitarbeitern entwickelt Marketing- und Kommunikationslösungen sowie Produkte und Geschäftsmodelle für das digitale Zeitalter. Erfahren Sie mehr unter www.aperto.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @aperto.

Rückfragen & Kontakt:

Doug Heise

Telefon: +1 415 371 0400

E-Mail: doug.heise @ coremedia.com