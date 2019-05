Weingipfel 2019: Terroir-Schnittstellen im Herzen Europas

Wien (OTS) - Am 23. Mai beginnt der diesjährige österreichische Weingipfel. Auf Einladung der Österreich Wein Marketing (ÖWM) werden knapp 200 Journalisten aus 39 Ländern von 23. bis 29. Mai die heimischen Weinbaugebiete bereisen, im Speziellen jene an den Landesgrenzen. Höhepunkt des Weingipfels bildet eine eintägige Konferenz zum Thema Weingeschichte in Österreich am 26. Mai in Wien, bei der auch das im September erscheinende Buch „Wein in Österreich: Die Geschichte“ vorgestellt wird.

Grenzweingärten im Blick

Alle zwei Jahre findet auf Initiative der ÖWM die größte österreichische Weinreise für internationale Presse, der „Weingipfel“, statt. Die diesjährige Ausgabe nimmt dabei thematisch eine Sonderstellung ein. „Seit vielen Jahren bereits wollte ich den Weingärten an Österreichs Grenzen einen ausführlichen Besuch widmen, Staatsgrenzen, die es bis 1918 nicht gab und die durch ihre Schaffung exzellente Terroirs entzweischnitten. Nun, zum 100-jährigen Jubiläum der Pariser Vorortverträge, wollen wir uns im Zuge des heurigen Weingipfels mit Top-Journalisten aus aller Welt im Detail ansehen, was sich seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 in unseren Weinbaugebieten an den Grenzen getan hat und bei dieser Gelegenheit auch da und dort unsere Nachbarn vorstellen“, freut sich ÖWM-Geschäftsführer Willi Klinger auf die kommenden Tage.

197 Journalisten, 857 Weine, 425 österreichische Winzer

Von 23. bis 29. Mai werden 197 Journalisten aus 39 Ländern jene Weinbaugebiete bereisen, die an die Nachbarländer Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien grenzen. Neben Gästen aus Hauptexportmärkten wie Deutschland und den USA besuchen auch zahlreiche Medienvertreter aus aufstrebenden bzw. Hoffnungsmärkten wie Kanada oder China den Weingipfel. Vom „Dreiländerblick“ in Schrattenberg (Weinviertel) über die Brücke von Andau (Neusiedlersee) und die „Weinblick Aussichtsplattform“ (Eisenberg) bis zum Grenztisch (Südsteiermark) machen die Reisegruppen an unterschiedlichen Grenzweingärten und -stationen Halt. Dort erhalten sie von Historikern tiefergehende Informationen zum geschichtlichen Hintergrund sowie zum Einfluss der Grenzsituation auf den örtlichen Weinbau. Zahlreiche Weinverkostungen vervollständigen die ausführlichen Reiseprogramme, wobei den österreichischen Weinen bei ausgewählten Gelegenheiten auch Weine aus den Nachbarländern gegenübergestellt werden. In Summe stehen 826 Weine von 425 österreichischen Winzern sowie 31 Weine von 20 ausländischen Winzern zur Verkostung.

Parallel zu den Reisen entlang der Grenze wird es wie bei jedem Weingipfel auch eine Einführungsreise in das Weinland Österreich für jene Journalisten geben, die zum ersten Mal das Land besuchen. Der Fokus dieser Reise liegt auf den Gebieten entlang der Donau.

Höhepunkt: Konferenztag zur österreichischen Weingeschichte

Den Höhepunkt des diesjährigen Weingipfels bildet am 26. Mai eine eintägige Konferenz für alle Weingipfel-Teilnehmer im Palais Niederösterreich in Wien, die sich dezidiert der österreichischen Weingeschichte widmen wird. In diesem Rahmen wird auch das im September erscheinende, rund 700 Seiten umfassende Buch „Wein in Österreich: Die Geschichte“ vorgestellt, das auf Initiative von Willi Klinger und unter wissenschaftlicher Leitung von a. o. Univ. Prof. (i.R.) Dr. Karl Vocelka in rund zweieinhalbjähriger Arbeit entstanden ist. Über 40 Autoren steuerten Beiträge zur Entwicklung des Weinbaus in Österreich seit der Urgeschichte bei. Ein eigenes Kapitel ist der viel diskutierten Biographie des Rebzüchters Friedrich Zweigelt (1888–1964) gewidmet, die erstmals unter Sichtung des in diversen Archiven verfügbaren Materials von Dr. Daniel Deckers umfassend aufgearbeitet wurde.

Das Ende des Konferenztags und die „Mitte“ des Weingipfels markiert am 26. Mai ein großer Heurigen-Abend. „In gemütlich-freundschaftlicher Atmosphäre wollen wir am Abend des Konferenztags mit allen Weingipfel-Gästen und einem guten Glas österreichischem Wein anstoßen. Ich bin überzeugt davon, dass die internationalen Medienvertreter von ihren Reisen ganz neue Perspektiven zum österreichischen Wein mitnehmen und in der Folge in die Welt hinaustragen können“, resümiert Klinger.

Facts

Weingipfel 2019 (23.–29. Mai):

Thema: „Terroir-Schnittstellen im Herzen Europas“

197 Journalisten aus 39 Ländern auf Weinreisen durch Österreich

Reisen führen entlang der Landesgrenzen bzw. Grenzweingärten, z.B.: „Dreiländerblick“ in Schrattenberg (Weinviertel) Brücke von Andau (Neusiedlersee) „Weinblick Aussichtsplattform“ (Eisenberg) Grenztisch (Südsteiermark)





Konferenztag zur Weingeschichte Österreichs (26. Mai):

Vorträge zur österreichischen Weingeschichte

Vorstellung des Buchs „Wein in Österreich: Die Geschichte“



Buch „Wein in Österreich: Die Geschichte“:

Erscheinungstermin: September 2019

Herausgegeben von Mag. Wilhelm Klinger und a. o. Univ. Prof. (i.R.) Dr. Karl Vocelka

Entwicklung des Weinbaus in Österreich von der Urgeschichte bis zur Gegenwart Darunter auch ein Beitrag von Dr. Daniel Deckers zum Werdegang von Friedrich Zweigelt (1888–1964)

Über 40 Autoren

700 Seiten

