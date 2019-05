Cloud4C, ein globaler Anbieter von Cloud Managed Services, wird mit neuem Look aufgefrischt

Singapur (ots/PRNewswire) - Cloud4C enthüllte seine neue Markenidentität. Das Marken-Refresh soll die Positionierung von Cloud4C als Cloud Managed Services-Anbieter auf Hyperscalern für Unternehmen über zahlreiche Industrien und Regionen hinweg weiter vertiefen. Diese neue Markenidentität erfasst das Wesentliche eines modernen New Age-Unternehmens für Cloud Services, das sich mit globalen Firmen zusammenschließt.

Cloud Evolution Partner, der Unternehmen die vollständige Kontrolle (Total Control) übergibt

Die überarbeitete Marke Cloud4C bedient sich seiner Signaturfarbe Brilliant Blue, um die grundlegenden Werte wie Wissen, Sicherheit, Vertrauen und Kundenservice darzustellen, für die Cloud4C steht. Zusätzlich soll durch die Farbwahl das Qualitätsniveau symbolisiert werden, das das Unternehmen seinen Kunden, Partnern und Interessensvertretern zu bieten beabsichtigt. Die Firma verfügt nun auch über eine Tagline - 'Cloud Evolution Partner'.

"Die modernisierte Markenidentität von Cloud4C wurde konstruiert, um das allgemeine Markenversprechen des Unternehmens zu erweitern, seinen Partnern als führender 'Cloud Evolution Partner' eindeutig die vollständige Kontrolle (Total Control) zu übergeben. Die Identität wurde sorgsam erarbeitet, um die exzellenten Ressourcen und die Expertise hervorzuheben, über welche Cloud4C verfügt. Wir sind dasselbe Unternehmen, profitieren jedoch von einem neuen Energieschub", erklärte Sridhar Pinnapureddy, Gründer und CEO von Cloud4C.

Cloud4C wurde 2007 gegründet, bietet individuelle, hybride Multi-Cloud-Managementlösungen und IT-Services auf Hyperscalern und zeichnet sich durch Fachkompetenzen aus, die für die Handhabung erfolgskritischer Unternehmensanwendungen erforderlich sind.

Cloud4C erfüllt die Bedürfnisse von über 60 Fortune 500-Unternehmen und leistet mit integrierten Sicherheits- und Compliance-Services mit einem einzigen SLA auf Applikationsebene Pionierarbeit bei der Bereitstellung von Benchmark-Cloudlösungen in den Bereichen Fertigung, Banking, Versicherungswesen, Gesundheitswesen, Energie- und Versorgungswirtschaft sowie für das Regierungswesen.

Zur Zeit ist Cloud4C in 25 Ländern mit 40 Niederlassungen auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa, in Nahost und Afrika sowie in der APAC-Region vertreten. Die aufgefrischte Identität trägt zu unserem Bestreben bei, weiterhin relevant zu bleiben und uns Unternehmen rund um den Globus zuzuwenden.

Cloud4C bietet Cloud Managing-Services mit dem Anliegen an, als agiler, robuster, sicherer und konformer Anbieter tätig sein zu können.

"Darüber hinaus war es von Bedeutung für uns, unsere Stärken als ein Anbieter von Cloud Managed-Services deutlicher darzustellen und unser Leistungsversprechen durch einen einzigen Blick einprägsam vermittelbar machen zu können, was diese Modernisierung unumgänglich machte", fügte Rohit Cherukuri, Vizepräsident der Marketingabteilung, hinzu.

Cloud4C ist sich unternehmerischer Herausforderungen bewusst und liefert ein umfassendes Cloud Security Framework, das aus über 40 Sicherheitskontrollen besteht.

Cloud4C verfügt über Fachwissen zu globaler Industrie-Compliance wie PCI-DSS, GxP, HIPAA, SOC 1 & 2, CSA und länderspezifischen Konformitäten wie GDPR (EU), IRAP (Australien), FedRAMP (USA), MAS (Singapur), OJK (Indonesien), RBI & MEITY (Indien).

