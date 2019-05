Bedenkliche Todesfälle – Drei weibliche Leichen in Wohnung aufgefunden

Wien (OTS) - 21.05.2019, 08.30 Uhr

21., Wien-Floridsdorf

In einer Wohnung in Wien-Floridsdorf wurden drei weibliche Leichen aufgefunden. Es ist derzeit davon auszugehen, dass es sich um eine ca. 45-jährige Frau und ihre beiden ca. 17-jährigen Töchter handelt, die Identitäten sind allerdings noch nicht bestätigt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Hintergründe sowie die Todesursache sind derzeit noch völlig unklar. Eine gerichtliche Obduktion zur Feststellung der Todesursache wird in den kommenden Tagen durchgeführt.

Zum jetzigen Zeitpunkt können zu diesem Vorfall darüber hinaus keine weiteren Informationen bekanntgegeben werden.

