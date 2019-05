FFW-Geschäftsführerin Gerlinde Seitner als Präsidentin von Cine-Regio wiedergewählt

Wien (OTS) - Gerlinde Seitner, Geschäftsführerin des Filmfonds Wien, wurde auf der gestrigen Generalversammlung der Cine-Regio in Cannes als Präsidentin des europäischen Netzwerks wiedergewählt. Sie setzt damit für weitere zwei Jahre die strategische Leitung des Interessenverbandes der europäischen Regionalfilmförderstellen fort. Gerlinde Seitner gehört seit sechs Jahren zum Vorstand und übt seit drei Jahren die Präsidentschaft aus. Der Filmfonds Wien gehört zu den Gründungsmitgliedern des Netzwerks.

„In einer sich schnell verändernden Medienlandschaft mit dem Trend zu internationalen Koproduktionen wird die Zusammenarbeit regionaler Filmförderstellen immer wichtiger,“ so Gerlinde Seitner zur aktuellen Rolle des Verbandes und führt weiter aus: „Gerade für innovative Projekte in neuartigen Produktionskonstellationen ist die Unterstützung der Cine-Regio-Mitglieder zunehmend entscheidend, da sie ohne regionale Förderpartner oft nur schwer bis gar nicht finanzierbar sind.“

Bei den aktuellen Filmfestspielen in Cannes entstand jeder zweite Beitrag des Wettbewerbs, der Directors‘ Fortnight und der Critics‘ Week mit Förderung der Cine-Regio-Mitglieder. Vom Filmfonds Wien geförderte Filme in Cannes sind Jessica Hausners „Little Joe“, der im Wettbewerb für die Goldene Palme nominiert ist und „Lillian“ von Andreas Horvath, der in der Reihe Directors‘ Fortnight seine Premiere feierte.

Das Cine-Regio-Netzwerk dient dem internen Austausch, der filmpolitischen Interessensvertretung und der überregionalen Zusammenarbeit zur Unterstützung von Koproduktionen. Seit dem Jahr 2005 entwickelte sich die Organisation zu einem wichtigen Akteur auf dem europäischen audiovisuellen Sektor. Der Verband wird kontinuierlich ausgebaut: Als neue Mitglieder wurden ebenfalls in Cannes drei Förderstellen aus Österreich, Irland und Spanien begrüßt, die Filmförderung des Landes Niederösterreich, der Westirische WRAP Fund und Canary Island Film. Damit zählt Cine-Regio aktuell 48 regionale Filmfonds aus 15 Ländern zu seinen Mitgliedern, die pro Jahr über 200 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung stellen.

Der Vorstand besteht aus sechs Personen und koordiniert die Angelegenheiten des Verbandes. Neben dem Vorsitz sind dies Nevina Satta (Sardegna Film Foundation, Italien), Tomas Eskilsson (Film i Väst, Schweden), Philippe Reynaert (Wallimage, Belgien), Ralf Ivarsson (Film I Skåne, Schweden) und Gregory Faes (Auvergne-Rhone-Alpes Cinema, Frankreich).

