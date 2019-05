Huobi wandelt Bitcoin Pizza Day in Huobi Prime day um und gewährt bis zu 50 % Rabatt auf Bitcoin und Prime-3-Launch

Singapur (ots/PRNewswire) - Vor fast neun Jahren, am 22. Mai 2010 schrieb der in Florida ansässige Programmierer Laszlo Hanyecz Krypto-Geschichte, als er mit einem anderen Bitcoin-Enthusiasten zwei Pizzen gegen 10.000 Bitcoins eintauschte. Zum damaligen BTC-Kurs von 0,003 $ kosteten ihn diese Pizzen ca. 30 $ Zu den heutigen Kursen wären die Pizzen über 70 Millionen US-Dollar wert und der Bitcoin Pizza Day hat sich zu einer beliebten Tradition in der Krypto-Gemeinschaft entwickelt.

Huobi wird den bemerkenswerten Jahrestag in diesem Jahr mit einer Reihe von Aktivitäten begehen.

Huobi Global wird dieses Tradition am 22. Mai mit einer Reihe von Initiativen begehen, u. a. mit dem Start des Reserve Protocol's Reserve Rights Token (RSR) durch unsere Premium-Coin-Ausgabeplattform Huobi Prime. Wir werden außerdem einen wir einen Sonderverkauf auf Bitcoin mit Preisen abhalten, die bis zu 50 % Prozent unter dem Marktwert liegen.

"Der Bitcoin Pizza Day ist in diesem Jahr der Prime Day", sagte Livio Weng, CEO von Huobi Global über die BTC-Werbung. "Alles begann als Scherz, dass wir Bitcoin auf Prime listen werden, aber dann haben wir weiter nachgedacht und uns gefragt, welch besserte Möglichkeit wir hätten, Prime 3 bekannt zu machen und den Pizza Day zu feiern? Also machen wir das!"

Pizza-Day-Werbung:

Huobi wird den Nutzern in zwei Sonderhandelsrunden am 22. Mai, beginnend ab 18:00 Uhr (GMT +8) chinesischer Zeit mit Bitcoins im Wert von 1,5 Millionen USDT bieten. In der ersten Runde werden den Nutzern 20 % der Gesamtmenge an Bitcoins zu 50 % des Marktwertes* angeboten. In der zweiten Runde werden den Nutzern die verbleibenden 80 % der Gesamtmenge an Bitcoins zu 12% des Marktwertes* angeboten. Während in der ersten Runde nach der Reihenfolge des Eingangs der Bestellungen vorgegangen wird, werden in der zweiten Runde alle qualifizierten Bestellungen durch ein abgestimmtes System aufgeteilt. "Mit anderen Worten, werden alle qualifizierten Nutzer in der zweiten Runde zumindest einen Teil der gewünschten BTC erhalten", sagte Ross Zhang, Head of Marketing der Huobi Group. "Ich möchte allerdings zu bedenken geben, dass wir eine hohe Nachfrage erwarten und ihr deswegen in der ersten Runde Glück haben und schnell sein müsst. Außerdem müssen diejenigen, die in der zweiten Runde erwarten, dass ihre gesamte Bestellung ausgeführt wird, ihre Erwartungen zurückschrauben."

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. Nutzer, die im Zeitraum von sieben Tagen vor dem Start (15. Mai bis 21. Mai) mindestens 1000 Huobi Token (HT), unseres nativen Tokens bei Huobi Global, besitzen, sind für die Teilnahme qualifiziert. Nutzer, die im Tagesdurchschnitt 20.000 USDT oder mehr, oder denselben Wert in BTC, NEW, TT, oder TOP halten, können ebenfalls teilnehmen.

Huobi wird außerdem eine Reihe weiterer Aktivitäten in Bezug auf Bitcoin veranstalten und unter anderem 1 BTC zum Originalkurs am Bitcoin Pizza Day (0,0031$) an einen glücklichen Nutzer vergeben und noch vieles mehr.

Sämtliche Regeln und Details finden Sie unter: https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000271862-Huobi-Global-will-Launch-Special-Prime-Trading-Project-Bitcoin-BTC-on-May-22-2019

Huobi-Prime-3-Launch - Reserve Rights Token (RSR)

Der wichtigste Punkt des Huobi Prime Day ist der Launch von RSR auf Huobi Prime, wobei es sich um das unterstützende Token für das Payment-Service-over-Blockchain-Projekt Reserve handelt. Das Projekt wird u. a. von PayPal-Mitbegründer Peter Thiel, Sam Altman, dem Vorsitzenden von Y Combinator, Ran Neuner und Mike Arrington von TechCrunch sowie einem Gründerteam unterstützt, das sich aus ehemaligen Mitarbeitern von Google, Tesla, OpenAI, IBM, MIRI und Impossible Foods zusammensetzt. RSR wurde dazu entwickelt, die Stabilität des Reserve-Token (RSV) von Reserve, das an den US-Dollar gebunden ist, zu erhalten. Die Gesamtmission des Projekts ist der Aufbau einer universellen Wertanlage - insbesondere in Regionen mit einer nicht zuverlässigen Bankeninfrastruktur und/oder in Regionen, in denen Inflation ein großes Problem darstellt.

Der Handel für den RSR-Launch wird ebenfalls in zwei Runden stattfinden. Wie bei unserem BTC-Sonderverkauf werden 20 % der RSR-Tokens auf Prime den Nutzern in der ersten Runde so angeboten, dass die Bestellungen nach deren Eingang bearbeitet werden und 80 % der RSR-Tokens auf Prime in der zweiten Runde durch ein angepasstes System verteilt werden.

Nutzer, die sich qualifizieren möchten, müssen zwischen dem 15. Mai und dem 21. Mai mindestens 1.000 HT halten.

Der Handel auf Huobi Prime 3 beginnt am 22. Mai um 20:00 Uhr (GMT + 8) chinesischer Zeit. Der Preis pro RSR wird in der ersten Handelsrunde auf 1RSR = 0,0006$ und in der zweiten Runde auf 1RSR = 0,0011$ gedeckelt.

"Wir freuen uns sehr darauf, insbesondere am Prime Day, mit Reserve bei unserem dritten Prime-Launch zusammenzuarbeiten", sagte Weng.

Sämtliche Regeln und Details zu Prime 3 finden Sie unter: https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000266501-Huobi-Global-will-Launch-Third-Prime-Trading-Project-Reserve-Protocol-on-May-22-2019

Haftungsausschluss: Huobi Prime wird unter keinen Umständen Preisvorhersagen oder Vertretungen in Bezug auf Investitionscharakteristika von Vermögenswerten ausgeben. Huobi Prime wird keine Handels- oder Finanzberatungen leisten und die Nutzer von Huobi Prime sind dazu angehalten, unabhängige Analysen und ggf. Rechtsberatung, Steuerberatung und Finanzberatung über Dritte einzuholen. Huobi Prime ist ausschließlich für Nutzer aus Regionen verfügbar, in denen der Handel mit digitalen Vermögenswerten erlaubt ist und in denen keine regulatorischen Beschränkungen gelten.

*Der Marktwert wird als Durchschnittspreis des Handelspaares HT/BTC zwischen 16:45:00 Uhr und 17:45:00 Uhr am 22. Mai 2019 festgelegt.

Informationen zu Huobi:

Die Huobi Group, die aus zehn vor- und nachgelagerten Unternehmen besteht, ist das weltweit führende Blockchain-Unternehmen. Der kumulierte Jahresumsatz der im Jahr 2013 gegründeten Huobi Group liegt bei über 1 Billion US-Dollar. Das Unternehmen bietet sicheren, geschützten und angenehmen Handel mit Kryptowährungen und Vermögensverwaltungsleistungen für Millionen von Nutzern in mehr als 130 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.hbg.com

