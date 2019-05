Goodbaby eröffnet globale Flagship-Stores in Chengdu

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Goodbaby International Holdings Ltd. (Goodbaby), ein weltweit führendes Unternehmen für Eltern-Produkte, hat letzten Samstag zwei globale Flagship-Stores im Chengdu International Finance Square (IFS) und in der Chengdu Joy City eröffnet.

Der globale Flagship-Store, der von einem bekannten Designer ausgestattet wurde, der schon mit vielen weltweit bekannten Luxus-Konzeptläden zusammengearbeitet hat, will als die neueste Version eines Goodbaby-Ladengeschäfts Familien mit Kindern einen eindringlichen, sich auf verschiedene Lebens- und Alltagsbedingungen beziehenden, intelligenten Lebensstil anbieten. Hier können Verbraucher Produkte erleben und ausprobieren, damit sie bessere Kaufentscheidungen treffen können, wobei sie von Technologien wie KI, Virtual Reality und Augmented Reality unterstützt werden, und das Einkaufen aus einer Hand wird zu einem angenehmen Erlebnis.

In den Flagship-Stores bietet Goodbaby seine smarten Produkte an:

Die Produktreihe mit Feuchtigkeitsregulierung für Babies, die freundlich zur Haut und atmungsaktiv ist und Feuchtigkeit heraus lässt, aber nicht hinein. Auf der Oberfläche des Stoffs erscheint sogar ein Alarm-Muster, falls die Feuchtigkeit zu hoch ist.

Die Schlaftasche mit Temperaturregulierung mit einer innovativen, außen aufgedruckten Struktur, die verschwindet, sobald die Temperatur des Babys über 38 Grad Celsius steigt.

Ein intelligentes, umweltfreundliches Tuch, das eine natürliche Algenessenz enthält, die ihre Farbe verändert, wenn das Tuch schmutzig wird, und sobald es wieder sauber ist, bekommt das Tuch die ursprüngliche Farbe zurück.

Goodbaby bringt diese intelligenten Produkte heraus, damit junge Eltern wissen, wie es ihrem Baby körperlich geht, und damit sie bei möglichen Problemen, wie Schwitzen, Fieber oder zu vielen Bakterien, rechtzeitig handeln können.

In einem Statement zur Mission der Goodbaby Flagship-Stores, sagte Frau Jiang Rongfen, CEO von Goodbaby für den chinesischen Markt: "Der Schlüssel zu den Produkten für Mutter und Kind ist Erfahrung. Die neuen globalen Flagship-Stores sind so eingerichtet, dass sie sowohl die Gefühlsebene als auch das rationale Element beim Kaufverhalten der Verbraucher berücksichtigen." Die Flagship-Stores von Goodbaby wollen nicht einfach nur eine Beziehung mit ihren Kunden über Produkte und Services aufbauen, sondern ebenso ein Vorreiter für neue Lebensstile von Eltern sein. "Unser Ziel ist es, Kunden dazu zu bringen, auch ihren Freunden zu erzählen, wie zufrieden sie mit uns sind", sagte Jiang.

Ebenfalls bei der Eröffnungsfeier der Flagship-Stores waren Du Hong, der Geschäftsführer für den Geschäftsbereich Mutter & Kind bei der Alibaba Tmall Group, und Wang Yuexin, der berühmte chinesische Schauspieler und Sänger.

Chengdu steht als angesagte und aufstrebende Modehauptstadt in China stellvertretend für die Shopping-Trends der jüngeren Generation. So heißt es häufig: Wer die Konsumenten in Chengdu für sich gewinnt, hat gute Chancen, auch bei den Verbrauchern in ganz China gut anzukommen. Aus diesem Grund hat sich Goodbaby dafür entschieden, die fortlaufenden Tmall Hey Box-Veranstaltungen für die Präsentation der oben genannten intelligenten Produkte in diesen beiden Flagship-Stores in Chengdu durchzuführen.

Informationen zu Goodbaby

Goodbaby, das 1989 in China gegründet wurde, ist ein international tätiges Unternehmen und betreibt seine Geschäfte in China, Deutschland und in den USA. Es ist mit Abstand führend bei Kinderwagen und Kindersitzen. Goodbaby verfügt über sieben Zentren für Forschung und Entwicklung in den USA, in Europa und in Asien und es hat einige Untermarken, wie gb, CYBEX und Evenflo, entwickelt. Goodbaby hat einen riesigen Kundenstamm, zu dem auch viele Prominente gehören, die regelmäßig in den sozialen Medien auftreten.

