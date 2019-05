Rabmer-Koller: Wählen gehen und Europas Zukunft mitgestalten!

#SMEs4Europe Kampagne: KMU können durch ihre Stimme Europa gestalten

Wien (OTS) - „Die Europäische Union ist mehr als nur wirtschaftliche Integration und Binnenmarkt. Sie hat uns dauerhaften Frieden auf dem gesamten Kontinent gebracht und uns als Gemeinschaft zusammengeführt, die die Grundwerte Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit teilt“, betonte WKÖ-Vizepräsidentin und SMEunited-Präsidentin Ulrike Rabmer-Koller zum Abschluss der #SMEs4Europe Kampagne vor den anstehenden Europawahlen. „Um globale Herausforderungen gemeinsam erfolgreich meistern zu können, brauchen Unternehmer und KMU ein starkes, vereintes und zukunftsorientiertes Europa.“ Um dies zu verwirklichen, betont Rabmer-Koller die Wichtigkeit der Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament am 26. Mai. Unternehmer und Bürger Europas können dadurch direkt an der Gestaltung der europäischen Zukunft mitwirken.

„KMU in ganz Europa profitieren von der europäischen Integration“, betont die KMU-Vertreterin, „Jahrzehntelanger Frieden bedeuten Sicherheit, Stabilität und Wohlstand.“ Die EU ist einer der Hauptakteure auf globaler Ebene, der Euro wurde zu einer Weltwährung und erleichtert grenzüberschreitenden Handel. Dank des Binnenmarkts haben KMU Zugang zu 500 Millionen Verbrauchern und profitieren von gemeinsamen Normen und Vorschriften anstelle von 28 verschiedenen nationalen Regelwerken. Viele Unternehmen nutzen EU-Programme zur Förderung von Innovation, zur Finanzierung und zur Internationalisierung.

„Im Interesse unserer 24 Millionen KMU setzt sich SMEunited für ein stärker vereintes und zukunftsorientiertes Europa ein“, so die SMEunited Präsidentin. „Europas Unternehmen brauchen ein Umfeld, in dem sie erfolgreich gründen, wachsen und ihre Innovationen umsetzen können.“ Das Ergebnis der Europawahlen wird für die Zukunft der Europäischen Union entscheidend sein. „24 Millionen Unternehmer mit ihren Familien und Arbeitnehmern sind eine starke Wählerschaft, die etwas bewirken kann. Jede Stimme zählt“, appelliert Rabmer-Koller, am Sonntag wählen zu gehen. (PWK277/FA)

