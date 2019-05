Wechsel im Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe

Günther Reder folgt als WKÖ-Fachverbandsobmann auf Franz Danninger

Wien (OTS) - Der Oberösterreicher Günther Reder übernimmt, zusammen mit seinen beiden Stellvertretern Markus Fischer und Roman Eder, ab sofort als Fachverbandsobmann die Geschicke des Fachverbandes Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

„Als Obmann möchte ich das österreichische Güterbeförderungsgewerbe fit für die Zukunft machen. Wir müssen uns ganz konkret und dringend den Herausforderungen der Digitalisierung, des Fahrermangels aber auch einer aktiven Imagearbeit mit der Marke „Friends on the Road“ stellen. Gleichzeitig danke ich meinem Vorgänger Franz Danninger für seine unermüdliche Arbeit für die österreichischen Transporteure. Er hat dem Thema „Lkw-Nacht-60er bzw. der Forderung nach dessen Aufhebung ein Gesicht gegeben“, so der neue Obmann Reder. (PWK276/DFS)

