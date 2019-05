Abermals Millionenpublikum für ORF-Sondersendungen

Erste „ZIB spezial“ heute um 12.00 Uhr in ORF 2, Topwerte auch für ORF-Online-Bewegtbildangebote

Wien (OTS) - Die rund siebenstündige ORF-Live-Berichterstattung zu den aktuellen Ereignissen in der Österreichischen Innenpolitik zwischen 10.25 und 22.50 Uhr erreichte auch gestern, am 20. Mai 2019, ein Millionenpublikum: Den Topwert erzielte dabei die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr mit 1,525 Millionen Zuseherinnen und Zusehern (bei 56 Prozent Marktanteil), vor dem „Report spezial“ um 21.00 Uhr (1,263 Millionen bei 39 Prozent MA), der „ZIB spezial“ um 20.15 Uhr mit 1,178 Millionen bei 36 Prozent MA, der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr mit 1,239 Millionen (46 Prozent MA) und dem „Runden Tisch“ um 22.25 Uhr mit 937.000 bei 44 Prozent MA. Doch auch die „ZIB spezial“-Ausgaben am Vormittag ab 10.25 Uhr (bis zu 543.000) und am Nachmittag um 16.00 Uhr (bis zu 593.000) wurden in großem Maße genutzt.

Insgesamt verfolgten (weitester Seherkreis) 3,6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher die aktuelle TV-Berichterstattung im ORF, das sind 48 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Heute, am 21. Mai, steht um 12.00 Uhr in ORF 2 die erste „ZIB spezial“ mit Tobias Pötzelsberger und Schaltungen zu den politischen Hotspots auf dem Programm.

Die Nachrichtenseiten des ORF.at-Networks erzielten laut interner Statistik von Freitag- bis Sonntagabend, während der dramatischen Stunden für die österreichischen Innenpolitik, mehr als 30 Mio. Pageimpressions und mehr als 6 Mio. Visits.

Topwerte auch für ORF-Live-Streams und Video-on-Demand-Angebot

Auch die Live-Streams und das Video-on-Demand-Angebot des ORF zum Ende der ÖVP/FPÖ-Koalition erzielten Top-Nutzungswerte: Die auf der ORF-TVthek bereitgestellten TV-(Sonder-)Sendungen von ORF 1, ORF 2 und ORF III sowie die entsprechenden Videos auf news.ORF.at und anderen ORF.at-Seiten erzielten von Freitag, dem 17. Mai, ab der Zeit im Bild um 19.30 Uhr, bis inklusive Montag, dem 20. Mai, in Österreich insgesamt 1,5 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 4,9 Mio. Bruttoviews (Videostarts). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bisher bei 35 Mio. Minuten.

Insgesamt übertraf die Gesamtnutzung der ORF-Online-Bewegtbildangebote (ORF-TVthek gesamt sowie alle Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie sport.ORF.at, news.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) laut AGTT/GfK TELETEST Zensus am Samstag, dem 18. Mai, dem Tag des Koalitions-Aus, bei den Nutzungsminuten das Niveau der letzten Wochen (April/Mai 2019) mit 24,8 Mio. um das Siebenfache. Damit wurde nicht nur der mit Abstand höchste Tageswert 2019, sondern auch der zweithöchste seit Start der AGTT-Bewegtbildmessung im Jahr 2017 (Rekord mit Fußball-WM 2018) erzielt. Am Samstag, dem 18. Mai, wurde auch bei den Nettoviews (949.000) und bei den Bruttoviews (3,8 Mio.) das heurige April/Mai-Niveau deutlich, nämlich um das Fünffache, übertroffen und jeweils der höchste Wert 2019 erreicht. (Hinweis: Aufgrund einer Messtechnologie-Umstellung der AGTT und der noch nicht vollständigen Erfassung aller Plattformen sind die Daten ab 2019 nicht mehr mit jenen der Vorjahre vergleichbar.)

Auch die Berichterstattung des aktuellen ORF TELETEXT der Radioinformation wurde von den Leserinnen und Lesern äußerst intensiv genutzt: So erzielten die Politik-Top-Story (Seite 101) und die Storys über das „Ibiza-Video“, den Rücktritt des Vizekanzlers, das Koalitionsende und die geplanten Neuwahlen im Magazin „Politik Österreich und EU“ von Freitag, dem 17. Mai, abends bis inkl. Sonntag, dem 19. Mai, insgesamt 7,378 Mio. Abrufe. (Zahlen für gestern Montag, 20. Mai, liegen noch nicht vor).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at