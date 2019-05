AVISO: PK und Austellungseröffnung "Maximilian I., Aufbruch in die Neuzeit"

Innsbruck (BMDW/BHÖ) (OTS) - Anlässlich des 500. Todestages widmet die Burghauptmannschaft Österreich Kaiser Maximilian I. die Jubiläumsausstellung „Maximilian I., Aufbruch in die Neuzeit“. Auf über 800 m² Ausstellungsfläche werden vom 25. Mai bis 12. Oktober 2019 in der Hofburg Innsbruck 3D Rekonstruktionen, Visualisierungen sowie digitale Inszenierungen präsentiert. In einer mit modernster, multimedialer Technik realisierten und durch aufwendige Ausstellungsbauten ausgeführten Szenographie, präsentiert die Ausstellung über 90 einzigartige, historische Objekte von mehr als 20 nationalen und internationalen Leihgebern sowie hochwertige Reproduktionen der Fa. Swarovski.

Die Ausstellung wird am 24. Mai 2019 um 11 Uhr feierlich eröffnet. Bei diesem Festakt werden die Wiener Sängerknaben gemeinsam mit den Wiltener Sängerknaben, die beide in ihrer Entstehungsgeschichte eng mit Kaiser Maximilian verbunden sind, für die musikalische Umrahmung sorgen.

Nach dem Abschluss der Jubiläumsausstellung im Oktober 2019 wird diese in eine Dauerausstellung umgewandelt.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz zur Ausstellung "Maximilian I., Aufbruch in die Neuzeit" mit folgenden Programmpunkten:

• Pressekonferenz

• Präsentation des Ausstellungskatalogs

• Exklusives Preview der Jubiläumsausstellung

Datum: Donnerstag, 23. Mai 2019, 13:00 Uhr

Ort: Hofburg Innsbruck Café Sacher, Rennweg 1, 6020 Innsbruck

Ausstellungseröffnung:

Datum: Freitag, 24. Mai 2019, 10:30 Uhr

Ort: Hofburg Innsbruck/ Haus der Musik, Rennweg 1, 6020 Innsbruck

Wir laden alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein. Es bestehen Film- und Fotomöglichkeiten. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter office @ maximilian1.at

Rückfragen & Kontakt:

Burghauptmannschaft Österreich

Hofburg Innsbruck

Mag. Christian Gepp

Tel.: 0043-1-53649-814619

E-Mail: gepp.christian @ burghauptmannschaft.at