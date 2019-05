Almdudler Fans aufgepasst: Österreichs beliebteste Limonade nun auch bei McDonald‘s

„Griaß di Österreich!“ Almdudler Fans haben einen weiteren Grund zur Freude, denn ab sofort gibt es Österreichs beliebteste Limonade in allen McDonald‘s Restaurants.

Wien (OTS) - „Wir freuen uns sehr, dass es bei McDonald’s ab sofort ‚Griaß di Almdudler!‘ heißt und der größte Systemgastronomie-Betrieb hierzulande nun auf den unverkennbaren Geschmack natürlicher Alpenkräuter setzt“ , so Almdudler Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein begeistert. Die seit Generationen beliebte Marke Almdudler wird in allen 194 österreichischen McDonald’s Restaurants ausgeschenkt. Außerdem ist sie auch in den aktuell 61 Restaurants, die McDelivery anbieten, als praktische 0,5L PET-Flasche für Bestellungen erhältlich.

Seit Generationen beliebt - nun auch im Doppelpack

„Almdudler und McDonald’s verbindet die Freude am Essen und Trinken, das gesellige Miteinander und die gemeinsame Zielgruppe“ , erklärt Isabelle Kuster, Managing Director von McDonald’s Österreich, die Hintergründe der Zusammenarbeit. Almdudler sprudelt sich seit Generationen in die Herzen der ÖsterreicherInnen. Das 1886 gegründete, österreichische Familienunternehmen hat 1957 mit der Marke Almdudler ein echtes Original geschaffen. McDonald’s legt in seiner Nachhaltigkeitsstrategie Wert auf verantwortungsvolles Wirtschaften und Produkte mit nationalem Ursprung. „McDonald’s Österreich setzt auf starke regionale Partner unter den heimischen Landwirten. Wir beziehen viele unserer Zutaten wie Rindfleisch und Kartoffeln aus Österreich und sind damit der größte Gastronomie-Partner der österreichischen Landwirtschaft“ , führt Kuster weiter aus. Beide Unternehmen sind seit Generationen in allen Altersklassen beliebt. „Almdudler steht für österreichisches Lebensgefühl in der Flasche und ist überall dort, wo Menschen zusammenkommen“ , erklärt Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling und ergänzt: „Ob daheim, unterwegs oder jetzt auch neu bei McDonald’s, Almdudler ist einfach mitten im Leben. Mit Herz und Tradition“ . Darauf können sich nun auch alle Almdudler-Fans und Burger-Liebhaber freuen, wenn sie gemeinsam bei „dudeliger“ Erfrischung ihre Speisen genießen.



Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Originalrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

Mehr erfahrt ihr auf almdudler.com

