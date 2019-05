Josefstadt: „Banat-Abend“ mit Temeswar-Ausstellung

Wien (OTS/RK) - Der „Verband der Banater Schwaben Österreichs“ und der „Rumänische Kulturverein ‚UNIREA‘ in Wien“ organisieren in Kooperation mit der „Österreichisch-Rumänischen Gesellschaft“ sowie mit Unterstützung des Bezirkes die Veranstaltung „Banat-Abend“. Bei der Zusammenkunft am Mittwoch, 22. Mai, ab 18.00 Uhr, im Saal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18, 1. Stock) stehen Vorträge, Lesungen, musikalische Darbietungen und eine Bilder-Ausstellung über die rumänische Stadt Temeswar auf dem Programm. Der Eintritt ist frei. Auskunft: Telefon 403 64 15 (Ehrenamtliche Museumsleiterin: Maria Ettl).

An dem Abend rezitiert Remo Neusatz die Geschichte „Begegnung in Sibirien“. Josef Szarvas trägt „Banat-Gedichte“ vor. Hans Dama betrachtet das „Lyrische Theater in Temeswar“. Melodiös unterhalten Liviu Burz (Gesang) und Andris Roth (Klavier) die Besucherinnen und Besucher. Dorel T. Usvad zeigt eine Bilder-Schau mit Aufnahmen aus der Stadt Temeswar. Mehr Informationen sind via E-Mail einzuholen: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Verband der Banater Schwaben Österreichs: www.vloe.at/verbandderbanaterschwabenoesterreichs.html

Österreichisch-Rumänische Gesellschaft: www.austrom.eu/uber-uns

Veranstaltungen im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

