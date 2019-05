„5 Millionen Pesos“: Kompost 3 am 27. Mai im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Zum zehnjährigen Jubiläum kehrt die international beachtete Formation Kompost 3 mit ihrem neuen Album „Aloft“ zurück zu ihren Wurzeln. Die Songs daraus präsentiert das Jazz-Quartett am Montag, den 27. Mai (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Das Konzert ist auch live in Ö1 zu hören.

Kompost 3 haben sich als eine der spannendsten österreichischen Improvisationsmusikbands etabliert. Trompeter Martin Eberle, Keyboarder Benny Omerzell, Bassist Manu Mayr und Schlagzeuger Lukas König haben in den letzten zehn Jahren eine beeindruckende Entwicklung vollzogen: Am Beginn standen trashige Kantilenen und scheppernde Funk-Grooves. Einige Jahre später, im Rahmen des Albums „Ballads For Melancholy Robots“, choreografierten die vier Musiker komplexe, collagenartige Soundscapes von beinahe orchestraler Soundfülle. Dann bedeutete die Erweiterung um die berückende, glockenklare Stimme von Mira Lu Kovacs im Projekt „5K HD“ eine neue Dimension in Sachen Wahrnehmung, auch durch ein Elektronik- und Pop-affines Publikum. Seit Ende 2018 steht wieder das Quartett im Fokus: Im Album „I/II Abyss“ durchwandern die Musiker von Kompost 3 hallige, melancholisch-dunkle Klangräume, die in ihrem detailreich ausgearbeiteten, sonischen Interieur immer wieder überraschen.

Auf „Aloft“, dessen Titel sich mit „hoch droben“ oder „empor“ übersetzen lässt, herrscht wieder gehobene, lebensbejahendere Stimmung. Also „back to the roots“: klar definierte Kompositionen aus der Feder der einzelnen Bandmitglieder und akustische Instrumentierung ohne elektronische Effekte – also Trompete bzw. Flügelhorn, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug. Das in zehn Jahren erarbeitete Material wird jetzt wieder auf die Essenz reduziert. Der Eintritt beträgt EUR 22,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

