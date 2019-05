Reminder 22.5., 12.30 Uhr: Stadträtin Kathrin Gaal: „Rettungsanker“ wird in Lokalen ausgeworfen

Wien (OTS) - Die Kampagne „Ich bin dein Rettungsanker“ wird fortgesetzt. Frauenstadträtin Kathrin Gaal präsentiert – nach dem Donauinselfest, den Wiener Bädern und den Wiener Linien – den nächsten Bereich, in dem der Rettungsanker zum Einsatz kommt. Unter dem Motto „Wir schauen aufeinander und die Stadt schaut auf dich“ zeigt die Kampagne „Ich bin dein Rettungsanker“ des Frauenservice Wien (MA 57), dass sexuelle Belästigung in unserer Stadt keinen Platz hat. Der „Rettungsanker“ wird in den Lokalen der Stadt ausgeworfen.

Im Rahmen eines Pressetermins mit Foto- und Film-Möglichkeit geben Frauenstadträtin Kathrin Gaal, Sozialarbeiter und Sicherheitsdienst-Experte Laurin Levai, Volksgarten-Eventmanagerin Cathrine Kolba und Schauspielerin Maddalena Hirschal den Startschuss für den „Rettungsanker“ in Lokalen.

MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen.

Ort: Clubdiskothek Volksgarten, Heldenplatz (1010 Wien)

Clubdiskothek Volksgarten, Heldenplatz (1010 Wien) Zeit: Mittwoch, 22. Mai 2019, 12.30 Uhr (Schluss)





Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin StRin Kathrin Gaal

Tel.: 0676/8118-81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at