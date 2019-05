Monster kündigt globalen Launch von Monster Studios an (FOTO)

Weston (MA) USA (MA) USA (ots) - Monster, einer der weltweit führenden Anbieter von Recruiting-Lösungen, gibt den globalen Launch seiner neuesten Innovation bekannt: Monster Studios. Sie ermöglicht es Kandidaten und Arbeitgebern, sich im Rahmen des Bewerbungsprozesses besser kennenzulernen und so den Prozess erfolgreicher zu gestalten.

Monster Studios ist eine App für das Smartphone, mit der Personalverantwortliche und Recruiter innerhalb von wenigen Minuten Videos für ihre Stellenanzeigen aufnehmen, bearbeiten und veröffentlichen können. Durch die Einbindung eines Videos können Recruiter und Führungskräfte die Vorteile der Stelle, die Unternehmenspersönlichkeit und das Arbeitsumfeld darstellen. Für Kandidaten bieten die Videos einen wertvollen Einblick in die zu besetzende Position, die Unternehmenskultur und den zukünftigen Arbeitsplatz.

"Videos in Stellenanzeigen erwecken die Arbeitsplatzkultur zum Leben", sagt Scott Gutz, Chief Executive Officer bei Monster. "Wir wissen, dass Kandidaten insbesondere auf ihren mobilen Endgeräten Informationen nicht in Form von langen Textblöcken konsumieren möchten, so wie es bei traditionellen Stellenanzeigen der Fall ist. Videos erlauben es Unternehmen, eine umfassendere Sicht auf den ausgeschriebenen Job zu bieten, und so eine noch bessere Passgenauigkeit von Bewerber und Stelle herzustellen. Monster Studios ist ein wichtiger Schritt, um die Interaktion zwischen beiden Seiten zu transformieren. Ein aufrichtigerer und transparenterer Austausch zwischen Arbeitgeber und Bewerber ist aus unserer Sicht ein wichtiger Erfolgsfaktor, damit Mitarbeiter am Arbeitsplatz zufrieden und produktiv arbeiten."

Ende 2018 wurde Monster Studios angekündigt, Anfang 2019 startete die Beta-Phase in den USA mit 100 und im europäischen Raum mit 200 Monster-Kunden.

Stefan Begall, Director Recruitment, Sweden & EMEA bei Volvo erklärt: "Wir waren beim Beta-Programm dabei, weil wir denken, dass Videos dabei helfen herauszustechen und dass sie ansprechender sind als Textanzeigen - Kandidaten bekommen so eine bessere Vorstellung unseres Unternehmens und unserer Kultur."

"Es ist genau der richtige Zeitpunkt, um diese neue Lösung unseren Kunden in Österreich vorzustellen", sagt Martin Reif, Vertriebsleiter von Monster in Österreich. "Unsere Kunden suchen nach neuen Möglichkeiten, ihre Stellenanzeigen zu erweitern und mehr Unternehmenseindrücke zu ermöglichen. Die Einbindung von Videos ist effizient und gerade in der jungen Zielgruppe erfolgreich. Die Rückmeldung der Beta-Kunden zeigt uns, dass mit der App die Erstellung von stellenspezifischen Videos nun so einfach ist, dass auch kleine und mittelständische Arbeitgeber sie nutzen können. Wir freuen uns auf die Beratungsgespräche."

"Wir sind von Monster Studios aufgrund der innovativen Video-Technologie überzeugt", ergänzt Holly Heinze-Coolican, Director of People Development at Raymour & Flanigan. "Wir suchen permanent nach neuen Wegen, Bewerber auf uns aufmerksam zu machen. Mit Monster Studios gelingt das, denn die Videos bringen Leben in die Standard-Stellenanzeige."

Seit dem Launch in den Vereinigten Staaten Mitte April wurden bereits über 200 Videos erstellt und in Stellenanzeigen veröffentlicht. Unternehmen berichten von gesteigerten Bewerberzahlen nach der Veröffentlichung der Video-Stellenanzeige und einer durchschnittlich besseren Rate bei der vollständigen Betrachtung der Videos als der Brigthcove Benchmark.

Zum Launch ist die App zunächst für Apple iPhones in den folgenden Ländern verfügbar: USA, Vereinigtes Königreich, Italien, Schweden, Frankreich, Niederlande, Kanada (Englisch und Französisch), Deutschland, Irland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Österreich, Spanien, Tschechien und Finnland. Die Android-Version wird in allen genannten Ländern in wenigen Wochen verfügbar sein.

Mehr Informationen zu Monster Studios und den weiteren Recruiting-Lösungen: https://arbeitgeber.monster.at/online-recruiting/monster-studios.aspx

