AVISO: Kick Off Nachbarschaftstag 2019

Nachbarschaftstag am 24. Mai feiert heuer 20. Jubiläum. Kick Off „Frühstück in Favoriten“ am 23. Mai.

Wien (OTS) - Am 24. Mai 2019 findet der 20. Nachbarschaftstag unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig statt. Zahlreiche Veranstaltungen von 30 Organisationen fördern die Vernetzung unter Nachbarn/innen und ein gutes und respektvolles Zusammenleben. Bereits am Vortag laden die Hilfswerk-Nachbarschaftszentren und die Stadt Wien - Integration und Diversität zur Auftaktveranstaltung „Frühstück in Favoriten“ ein, bei der Informationen über die Events des Folgetags geboten werden. So haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kipferl einen Überblick zum bunten Programm zu verschaffen, mit dem in ganz Wien Nachbarschaft gefeiert wird. Insgesamt sind für den 24. Mai in Wien 200 Veranstaltungen geplant. International beteiligten sich im Vorjahr in 49 Ländern 30 Millionen Menschen am Nachbarschaftstag.

„Frühstück in Favoriten“

Zeit: Donnerstag, 23. Mai 2019, 10.00 Uhr

Ort: Keplerplatz 11, 1100 Wien (bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Amtshaus statt)

Eröffnungsworte: Marcus Franz (Bezirksvorsteher Wien Favoriten), Stefan Almer (Stadt Wien - Integration und Diversität)

Programm: Präsentation von Informationsmaterial zum Nachbarschaftstag, Musik-Act





Nachbarschaftstag 2019

Zeit: Freitag, 24. Mai 2019

Ort: Veranstaltungen in ganz Wien

Infos zu allen Events: www.nachbarschaftstag.at

Organisation: Die Organisation des Nachbarschaftstags erfolgt seit dem Jahr 2018 durch die Hilfswerk-Nachbarschaftszentren.

