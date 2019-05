Flughafen Wien zu Niki Lauda

Wichtige Persönlichkeit der Luftfahrt-Branche und langjähriger Partner des Flughafen Wien ist gegangen

Flughafen Wien (OTS) - „Mit Niki Lauda ist eine wichtige Persönlichkeit der Luftfahrtbranche von uns gegangen. Nicht nur in seiner außerordentlichen Rennfahrerkarriere, sondern auch in der Luftfahrt hat Niki Lauda wesentliche Maßstäbe gesetzt. In den 40 Jahren seit der Gründung der Lauda Air hat er die österreichische Luftfahrt maßgeblich geprägt und vorangetrieben. Für den Flughafen Wien war Niki Lauda ein langjähriger und verlässlicher Partner, der mit seinem Engagement wesentlich zum Wachstum des gesamten Standortes beigetragen hat. Wir verlieren mit ihm eine Ausnahmepersönlichkeit für die gesamte Nation. Unsere tiefe Anteilnahme gilt in diesen Stunden seinen Angehörigen.“, drücken die Vorstände der Flughafen Wien AG, Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, sowie die Beschäftigten der Flughafen Wien AG, ihr Beileid aus.

