Ladendiebe verletzten zwei Polizisten

Wien (OTS) - 20.05.2019, 15.40 Uhr

6., Mariahilfer Straße

Am 20. Mai 2019 um 15.40 Uhr wurden drei mutmaßliche Ladendiebe (georgische Staatsangehörige) mit präparierten Taschen in einem Bekleidungsgeschäft auf der Mariahilfer Straße festgenommen. Die Männer im Alter von 21, 36 und 40 Jahren, die Waren im Wert von rund 200 Euro stehlen wollten, widersetzten sich vorerst der Festnahme und verletzten zwei Polizisten. Ein Beamter musste vom Dienst abtreten. Die Männer befinden sich in Haft.

