Tanja Graf: Trauer um Niki Lauda

ÖVP-Sportsprecherin: Viele Menschen haben sich den Sportler, Manager und Menschen Niki Lauda als Vorbild genommen

Wien (OTS) - Große Trauer um Niki Lauda auch im ÖVP-Parlamentsklub. "Wir trauern um einen mutigen Mann, der von jungen Jahren an unbeirrbar seinen Weg gegangen ist. Viele Menschen haben sich Niki Lauda zum Vorbild genommen: als Sportler, als Manager und als Mensch. Weil er mutig war und konsequent. Und weil er gerade in schwierigen Situationen immer einen kühlen Kopf bewahrt hat, bis er erreicht hatte, was er wollte." Das sagt die Sportsprecherin der Neuen Volkspartei, Abg. Tanja Graf, zur Nachricht über das Ableben Niki Laudas.

"Niki Lauda war unbestreitbar eine Persönlichkeit. Zu einer solchen gehören Ecken und Kanten, aber auch soziales Empfinden und Menschlichkeit. All das hat er immer wieder bewiesen. In den Zeiten der Erfolge genauso wie in schwierigen Situationen, die es in seinem Leben immer wieder gegeben hat", erinnert Tanja Graf an die sportlichen Titel, an die wirtschaftlichen Erfolge und familiären Freuden Niki Laudas genauso wie an seinen schrecklichen Unfall, den verheerenden Flugzeugabsturz und die schweren Krankheiten, die Lauda bewältigen musste.

"Unsere Gedanken gelten jetzt seiner Familie. Seiner Frau, seinen Kindern, seinem engsten familiären Umfeld, seinen Freunden. Es möge ihnen allen ein Trost sein, dass Niki Lauda in den Herzen und im Gedächtnis der Österreicherinnen und Österreicher und vieler Menschen auf der ganzen Welt bleibt", schließt die ÖVP-Sportsprecherin.

