Deloitte Millennial Survey: Die zerrissene Generation

Millennials zwischen Pessimismus, dem Wunsch nach Sicherheit und sozialem Gewissen

Wien (OTS) - Der neue Deloitte Millennial Survey zeichnet das Bild einer Generation, die immer pessimistischer in die Zukunft blickt. Klassische Ziele wie Hausbau und Familiengründung verlieren an Bedeutung. Soziale Werte und Umweltbewusstsein werden hingegen immer wichtiger. Von Unternehmen wird erwartet, dass sie ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen. Im Privatleben sehnen sich die Millennials nach bildschirmfreier Zeit und kehren Social Media den Rücken.



Das Beratungsunternehmen Deloitte erhebt jährlich die Stimmung unter Millennials weltweit. Heuer nahmen 16.425 Personen aus 42 Ländern an der Studie teil. Auch in Österreich wurden erstmals 300 Studienteilnehmer der Jahrgänge 1983 bis 1994 befragt. Das Ergebnis: Weltweit macht sich Desillusionierung breit – sowohl auf persönlicher als auch auf wirtschaftlicher und politischer Ebene. Im internationalen Vergleich zeigen sich die jungen Österreicher besonders pessimistisch.



„Österreichische Millennials blicken sorgenvoll in die Zukunft. Sie sind wenig optimistisch, dass sich die politische und gesellschaftliche Situation im nächsten Jahr verbessern wird“, analysiert Anna Nowshad, Director bei Deloitte Österreich. „Die größten Sorgen der heimischen Befragten sind der Klimawandel, politische Instabilität und Terrorismus. Auch der Anstieg des Nationalismus bereitet ihnen mehr Sorge als dem weltweiten Durchschnitt.“



Schwindendes Vertrauen in die Wirtschaft



Aufgrund des negativen Ausblicks haben Millennials ein steigendes Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. 47 % der österreichischen Befragten wollen länger als fünf Jahre beim derzeitigen Arbeitgeber bleiben. Im globalen Durchschnitt geben das nur 28 % an. Dennoch haben die Österreicher kein allzu positives Bild von Unternehmen. Im Gegenteil: Sie sind deutlich skeptischer als ihre internationalen Kollegen.



„Gerade Führungskräften gegenüber zeigen sich die Millennials sehr misstrauisch“, erklärt Elisa Aichinger, Senior Managerin bei Deloitte Österreich. „Über ein Viertel gibt an, kein Vertrauen in das Management von Unternehmen zu haben.“

Einforderung von sozialer Verantwortung

Klimaschutz und Gleichstellung zählen zu den größten Anliegen der Millennials. Daher wird auch der sozialen Verantwortung von Unternehmen eine immer wichtigere Rolle zugeschrieben. Hierzulande glauben jedoch 73 % nach wie vor, dass Unternehmen sich eher auf die eigenen Agenden konzentrieren, anstatt sich wichtiger gesellschaftlicher Themen anzunehmen.



„Nur 37 % der heimischen Studienteilnehmer meinen, dass Unternehmen einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. Im internationalen Vergleich ist das ein besonders niedriger Wert“, so Elisa Aichinger.



„Millennials wählen nicht nur ihre Konsumartikel entsprechend ihrer Werte aus, sondern auch ihre Arbeitgeber. Im Wettbewerb um die besten Talente kommen Unternehmen an sozialen Themen nicht mehr vorbei. Sie müssen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, sonst werden sie diese Generation nicht überzeugen“, bestätigt Aichinger.



Offenheit für neue Arbeitsformen



Die Arbeitswelt der Zukunft erfordert neue Kompetenzen und Arbeitsweisen. Hierzulande glauben immerhin 75 % der arbeitstätigen Befragten, über die passenden Fähigkeiten für die Industrie 4.0 zu verfügen.



Laut Studie stehen freie Dienstverhältnisse der Gig Economy bei Millennials hoch im Kurs, wenngleich die Österreicher da noch zurückhaltender sind. „Alternative Arbeitsformen etablieren sich: Die Gig Economy kommt bereits für drei Viertel der österreichischen Studienteilnehmer in Frage. Global ziehen das beachtliche 84 % in Betracht“, ergänzt Anna Nowshad.



Skepsis gegenüber Social Media



Bei aller Offenheit gegenüber neuen Arbeitsformen und Digitalisierung in der Arbeitswelt zeigt sich bei der privaten Mediennutzung ein völlig anderes Bild. Mehr als die Hälfte der heimischen Millennials glaubt, dass sie eine Reduktion ihres Social Media Konsums gesünder und glücklicher machen würde.



Die Mehrheit der Befragten glaubt auch, dass Social Media mehr Schaden als Gutes bringt. In Österreich wollen 54 % der Millennials ihren Social-Media-Konsum auf Null reduzieren. „Die Digital Natives sind im Privaten auf der Suche nach Digital Detox. Die Widersprüchlichkeit dieser Generation kommt damit einmal mehr zum Ausdruck“, so Anna Nowshad abschließend.



Zum Download:



Deloitte Millennial Survey 2019: http://bit.ly/2LSPBY1



Millennial Survey Österreich-Ergebnisse: http://bit.ly/2VRkbWM



Infografik Millennial Survey: http://bit.ly/2JwlC6c



Foto Elisa Aichinger Credits Deloitte/feelimage: http://bit.ly/2w8X9LF



Foto Anna Nowshad Credits Deloitte/feelimage: http://bit.ly/2JOLhXe





