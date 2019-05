Schramböck zu Lauda-Ableben: Österreich verliert beeindruckende Persönlichkeit und großen Unternehmer

Wirtschaftsministerin über Tod des Luftfahrtunternehmers - Wirken weit über die Grenzen Österreichs - Verkörperung von Unternehmertum

Wien (OTS) - „Mit Niki Lauda verliert Österreich eine beeindruckende Persönlichkeit, einen großen Unternehmer und einen Botschafter für unser Land. Kaum jemand hat Unternehmertum so verkörpert wie er. Mit seinen Firmen hat er über Jahrzehnte zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen und seine Neugier bis ins hohe Alter neue Projekte anzugehen war vorbildlich. Auch Schicksalsschläge haben ihn nicht zurückgeworfen, sondern immer stärker gemacht“, so Schramböck zum Tod des ehemaligen Motorsportweltmeisters und Luftfahrtunternehmers.

Die Wirtschaftsministerin verweist auch auf das hohe Ansehen Laudas im Ausland: „Nicht nur aufgrund seiner sportlichen, sondern auch wegen seiner wirtschaftlichen Erfolge, wurde sein Wirken weit über die Grenzen Österreichs bekannt.

Durch seine weltweiten Auftritte war er ein Aushängeschild Österreichs und ein lautstarker Fürsprecher und manchmal auch Mahner für den Wirtschaftsstandort. Meine Anteilnahme gilt seiner Familie“, so die Wirtschaftsministerin abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Felix Lamezan-Salins, B.A.

Pressesprecher der Bundesministerin Margarete Schramböck

+43 664 88 69 23 07 / +43 1 711 00-805128

felix.lamezan-salins @ bmdw.gv.at



Presseabteilung BMDW

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

www.bmdw.gv.at