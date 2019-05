SEETROËN S19 - Die Brille gegen Reisekrankheit

Citroën präsentiert die limitierte Neuauflage der Brille gegen die Reisekrankheit. Diese erleichtert es, unterwegs das Smartphone oder Tablet zu benutzen.

Wien (OTS) - Die neue SEETROËN S19 Reisebrille in limitierter Auflage erzeugt mithilfe einer sich bewegenden, farbigen Flüssigkeit einen künstlichen Horizont, um den Konflikt der Sinnesorgane aufzulösen.

Viele Kinder und Erwachsene, die unterwegs im Zug, Bus oder Auto ihr Smartphone oder Tablet nutzen, leiden an der sogenannten Reisekrankheit. Als Marke, die sich dem Komfort verschrieben hat, präsentierte Citroën im vergangenen Juli SEETROËN, die Brille gegen Reisekrankheit. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Bereits wenige Monate nach dem Launch hatte SEETROËN schon mehr als 15.000 Verkäufe erzielt.

Nun bringt Citroën mit der SEETROËN S19 ein weiteres Modell auf den Markt, das ebenfalls in Partnerschaft mit dem Start-up-Unternehmen Boarding Ring und dem Designstudio 5.5 entstanden ist. Die SEETROËN S19 unterscheidet sich durch ihr klassischeres Gestell. Die Gestellfarbe in blauer Abstufung harmoniert mit der blauen Flüssigkeit, die einen künstlichen Horizont erzeugt. Durch ihn wird der Konflikt der Sinnesorgane aufgelöst, was der Reisekrankheit effektiv entgegen wirkt.

Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Marke ist die Brille auf 1919 Exemplare limitiert. Die SEETROËN S19 ist zu einem Preis von 99 Euro im Lifestyle-Webstore von Citroën unter lifestyle.citroen.com bestellbar; die Auslieferung erfolgt ab Anfang Juli.

SEETROËN und SEETROËN S19 können von Erwachsenen und Kindern ab zehn Jahren verwendet werden – ab diesem Alter ist das Innenohr komplett ausgebildet. Da die Brille keine Gläser besitzt, kann sie von allen Familienmitgliedern oder Mitreisenden genutzt und auch über einer anderen Brille getragen werden. Sobald die ersten Symptome auftreten, sollte die Brille aufgesetzt werden; nach zehn bis zwölf Minuten wird sie wieder abgesetzt.

